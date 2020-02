Magisch Italiaans dorpje dreigde te ‘sterven’ tot er toegangsgeld werd gevraagd om het te bezoeken. En een mirakel voltrok zich Karen Van Eyken

17 februari 2020

12u45

Bron: CNN, The Guardian 0 Wanneer je Civita di Bagnoregio in de Italiaanse regio Lazio vanuit de verte ziet opdoemen, is het echt een perfect plaatje. Maar veel bezoekers kreeg het lieflijke dorpje niet over de vloer. Tot de burgemeester besliste om toegangsgeld te vragen aan toeristen. Een marketingstunt - die tegen alle verwachtingen in - werkte. “Wanneer je voor iets moet betalen, wordt het bijzonder en wil iedereen het zien.”

Civita di Bagnoregio ligt 90 kilometer ten noordwesten van Rome en is in alle opzichten bijzonder. Vooreerst is er de speciale locatie. Het eeuwenoude dorpje lijkt zich vast te klampen aan een turfstenen heuvel die steeds verder afkalft. De ondergrond die uit zacht vulkanisch gesteente bestaat, verzakt. Huizen en stadspoorten zijn door de jaren heen in de diepte verdwenen. En met de huizen verdwenen ook de bewoners. Er blijven nog twaalf moedigen over - stijgend tot 100 inwoners in de zomer. Daarom spreekt men ook wel eens over het dorpje dat aan het sterven is. In alle opzichten.

Het gehucht is bovendien afgesneden van de dichtstbijzijnde gemeente, Bagnoregio, door een mini-canyon die ontstond door aardbevingen en erosie. Om Civita te bereiken, moeten bezoekers een 366 meter lange voetgangersbrug oversteken. Kortom een meer idlylische setting voor Instagram kan je haast moeilijk bedenken.

Toch lieten toeristen het dorp al die tijd min of meer links liggen met doorgaans slechts 40.000 bezoekers per jaar in de zes dorpen in de omgeving. Te weinig om Civita en het nabijgelegen Bagnoregio te laten overleven.

In 2013 had de toenmalige burgemeester van Bagnoregio, Francesco Bigiotti, een idee. Tegen het advies van raadsleden in - besloot hij om entreegeld te vragen aan toeristen. De maatregel deed de wenkbrauwen fronsen. Zelden trekt het vragen van toegangsgeld meer bezoekers aan. Maar Bigiotti volgde zijn gevoel. Hij was van mening dat toeristen er meer zouden op uit zijn om iets te bezoeken nét omdat er entreegeld werd gevraagd. Dus vroeg hij het symbolische bedrag van 1,50 euro om de brug naar Civita over te steken. En de ‘marketingstunt’ werkte.

Een van de belangrijkste tv-zenders in Italië, TG1, kwam in het dorp een reportage draaien. En er kwamen meer toeristen. Toen volgde een Franse zender en nog meer mensen zetten het dorp op het to-dolijstje. “Wanneer je voor iets moet betalen, wordt het bijzonder en wil iedereen het zien.”

Ondertussen bedraagt de ‘tol’ 3 euro op weekdagen en 5 euro op zondag en feestdagen. Maar de bezoekerscijfers zijn duizelingwekkend. Van 40.000 bezoekers in 2010 ging het dorp naar maar liefst 1 miljoen bezoekers.

“Bovendien”, vertelt Bigiotti, “heeft de enorme toename van bezoekers geleid tot het ontstaan van meerdere handelszaken in Bagnoregio zelf, van B&B’s tot pizzeria’s. “De werkloosheid is op tien jaar tijd gedaald van 10 procent tot minder dan 1 procent vandaag.” Bovendien moeten de bewoners ook geen gemeentetaks meer betalen.

“Weg met de werkloosheid. Weg met de gemeentetaks. In Civita en Bagnoregio heeft zich een mirakel voltrokken.”

Maar dat ‘mirakel’ eist toch ook zijn tol. In de zomermaanden wordt het dorp overspoeld met bezoekers. Bussen braken dagelijks toeristen uit die de brug oversteken om snel een selfie te nemen en voor de rest niet veel uitgeven. Bigiotti geeft toe dat de meeste toeristen “niet erg lang blijven en niet veel geld spenderen”.

De voormalige burgervader zegt dat dit zal veranderen met het project ‘Casa Civita’, opgericht in oktober 2019 om het toerisme in de regio in goede banen te leiden. “Mijn taak zal zijn om de juiste balans te vinden tussen kwantiteit en kwaliteit.” Kunstprojecten en events moeten meerwaardezoekers lokken. Hij wil ook een shuttlebus inleggen tussen Bagnoregio, Orvieto, Viterbo en het meer van Bolsena. Het doel is om toeristen wat langer in de regio te houden zodat ze ter plekke meer uitgeven en iedereen kan mee profiteren.

“Civita werd het stervende dorp genoemd. Vandaag overleeft het dorp niet alleen, maar bruist het ook. Civita houdt niet alleen zichzelf in leven maar ook de omliggende omgeving”, besluit Bigiotti trots.