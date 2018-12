Magere opkomst voor zevende actieweekend gele hesjes in Frankrijk, honderdtal betogers in Charleroi sam bvb TT TTR

29 december 2018

21u23

Bron: Belga 6 Slechts enkele duizenden gele hesjes voerden vandaag actie over heel Frankrijk. Het was het zevende actieweekend op rij van de gele hesjes. Er waren manifestaties in onder meer Parijs, Marseille, Bordeaux, Lyon en Toulouse. Her en der waren er ook confrontaties en incidenten met de politie. In ons land is aan de grensovergangen met Frankrijk een samenscholingsverbod afgekondigd. Ruim honderd gele hesjes verzamelden in het centrum van Charleroi en trokken door verschillende wijken van de stad.

Er deden zich geen noemenswaardige incidenten voor in Charleroi. De demonstranten namen de gelegenheid te baat om hun eisen te herhalen, onder meer de verlaging van een aantal taksen. De manifestanten, veelal uit de regio, vertrokken in de centrumwijk. Nadien trokken ze naar de benedenstad, meer bepaald naar het commercieel centrum Rive Gauche. Terug in het stadscentrum werd opgestapt naar het handelscentrum Ville 2 en het stadhuis. Ook in de komende dagen zijn samenkomsten voorzien.

1 demonstrant in Courcelles

Nog één geel hesje voerde vandaag actie aan de rotonde van de industriezone van Courcelles. Afgelopen nacht waren het er nog drie. Overdag zijn op het rondpunt in Courcelles al perioden dat er niemand protest voert, maar tegen de avond verzamelen meer gele hesjes er rond een vuur.

In Namen hielden vandaag ongeveer zestig gele hesjes een sensibiliseringscampagne. Ze deelden pamfletten uit met hun eisen in de hoop extra mensen te vinden voor toekomstige acties. “We moeten met meer zijn om de zaken in beweging te zetten”, zei Maxime Goffin, één van de actievoerders. De gele hesjes in Namen pleiten er onder meer voor om de btw op energie te verlagen van 21 procent nu naar 6 procent.

De jongste dagen lijkt de gele hesjesbeweging in ons land minder mensen aan te trekken. “Met de eindejaarsfeesten is het moeilijker om mensen te mobiliseren”, zegt Goffin. “Veel kantoren zijn ook gesloten en daarom heeft het ook niet veel zin om blokkades op te werpen. Maar vanaf begin 2019 beginnen we opnieuw met concrete acties”.

Frankrijk

Ook in Frankrijk is er sprake van een lagere opkomst. Over heel Frankrijk kwamen vorige zaterdag al minder dan 40.000 gele hesjes op straat, tegenover 66.000 een week eerder en 282.000 op de eerste zaterdag, 17 november. Voor een deel van de beweging heeft die lagere opkomst alles te maken met de feestdagen, en zullen de acties in januari weer een grote opkomst kennen.



In Parijs kwam vandaag een duizendtal actievoerders opdagen, in Bordeaux zo’n 2.400. Ze eisten onder meer het ontslag van president Emmanuel Macron en een verhoging van de koopkracht voor alle Fransen. Volgens Priscilla Ludosky, een van de boegbeelden van het brandstofprotest, volstaan de antwoorden van de Franse regering niet. Ludosky meent ook dat de protesten in 2019 zullen doorgaan.



Incidenten

Een aantal heethoofden ging in de Franse hoofdstad ook manifesteren voor de gebouwen van enkele media. Enkele honderden gele hesjes protesteerden bij tv-zenders BFMTV en France Télévisions. Ze beschuldigden de journalisten ervan dat ze “meeheulen” met de regering en gooiden projectielen naar de ordediensten. De politie vuurde traangas af en pakte enkele manifestanten op. Nadien keerde de rust weer.

Ook in de Franse steden Rouen en Nantes kwam het tot incidenten tussen de politie en de manifestanten. In totaal pakte de Franse politie over het hele land een twintigtal betogers op.

Samenscholingsverbod aan grensovergangen

De voorbije week organiseerden manifestanten van de gele hesjes opnieuw blokkades en filterblokkades aan verschillende grensovergangen. In de nacht van woensdag op donderdag infiltreerden nog relschoppers tussen de gele hesjes in Hensies. Ze pleegden een diefstal met geweld en staken een vrachtwagen in brand.

Daardoor heeft gouverneur Tommy Leclercq van de provincie Henegouwen aan de grensovergangen een samenscholingsverbod ingevoerd voor groepen van meer dan vijf personen. De maatregel, die genomen is in overleg met de prefectuur van het Franse département du Nord, is van kracht tot 2 januari en wordt zo nodig verlengd. Het verbod is echter niet gericht op toeristen die halt zouden houden op de stopplaatsen langs de snelwegen in Henegouwen.

Ondanks het verbod hebben enkele Franse gele hesjes actie gevoerd aan een grensovergang met de Belgische provincie Henegouwen. Ze wierpen een filterblokkade op aan een grensovergang tussen de Franse gemeente Bavay en de Belgische gemeente Honnelles.

Ook elders in Henegouwen waren er nog acties van gele hesjes. Dat was onder meer het geval aan het winkelcentrum Grands Prés in Bergen. Ook in Jemappes zijn er filterblokkades gesignaleerd.

