Magere opkomst voor 31ste protestdag van gele hesjes in Frankrijk ADN

15 juni 2019

21u24

Bron: Belga 0 In tal van Franse steden zijn vandaag opnieuw manifestanten van de "gele hesjes" op straat gekomen. De opkomst voor de 31ste manifestatie was volgens de overheid maar mager. In Toulouse kwam het tot relletjes met de politie.

Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken daagden er in heel Frankrijk vandaag zo'n 7.000 manifestanten op. Vorige week waren er dat nog 10.300. Bij de eerste grote manifestatie, op 17 november, ging het om 282.000 mensen. De gele hesjes, die de officiële cijfers van het aantal betogers steevast betwisten, protesteren tegen het sociale beleid van de Franse regering.

In Toulouse was de spanning te snijden. Daar daagden volgens de organisatie meer dan 1.000 betogers op, volgens de autoriteiten enkele honderden. De manifestanten scandeerden zoals altijd leuzen tegen de Franse president Emmanuel Macron. Omdat de sfeer erg vijandig was, vuurde de politie traangas af. De ordediensten pakten uiteindelijk 17 heethoofden op.

In Parijs kwamen volgens Binnenlandse Zaken zo'n 950 gele hesjes op straat. Verder waren er ook manifestaties in onder meer Bordeaux, Marseille, Lille, Montpellier en Mâcon.

