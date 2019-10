Maffioso van bijna 160 kilo plande crashdieet om te ontsnappen via celraam jv

18 oktober 2019

17u56

Bron: New York Post 0 Maffioso Christopher Londonio betrok een hoop mensen bij zijn ontsnappingsplan in 2017: zijn ouders, zijn vrouw, een bookmaker en een priester. Maar het lastigste onderdeel was het crashdieet dat de man van bijna 160 kilo zou moeten volgen om door een raam van het Metropolitan Detention Center (MDC) in Brooklyn te passen.

Wat had Christopher Londonio nog nodig, naast de genoemde mensen, voor een geslaagde ontsnapping? Lakens, flosdraad, een blad voor een ijzerzaag, een safehouse in Brooklyn en een schuilplaats in Monticello. Dat blijkt allemaal uit een vrijgegeven FBI-verslag van november 2017. In het rapport staat dat Londonio ervan uitging dat hij toch niets te verliezen had, omdat hij de doodstraf riskeerde voor de moord op gangster Michael Meldish in 2013.

Londonio nam medegedetineerde David Evangelista, een bankovervaller, in vertrouwen, omdat die al eens geprobeerd had te ontsnappen. De maffioso vertelde aan Evangelista dat hij met een scheermesje een raam probeerde los te peuteren en met flosdraad door het glas wou gaan. Hij liet ook een hoop lakens zien die hij onder zijn bed bewaarde om aan elkaar te knopen en zich zo te laten zakken vanop de achtste verdieping waar zijn cel was.

Londonio’s moeder smokkelde de flosdraad binnen. Zijn vrouw en zijn vader checkte de zwakheden van de security. De vader zou de drie ontsnapte gevangenen - naast Londonio en Evangelista ging nog een derde gedetineerde mee - ‘s nachts opwachten in de buurt van het MDC en hen wapens meegeven. De taak van de priester bestond erin een diamantschijf te leveren aan Londonio, om door de tralies te slijpen. De bookmaker, een goede vriend van Londonio, voorzag 135.000 euro waarmee de crimineel moest rondkomen op zijn onderduikadres in Monticello, waar de maffiafamilie een niet op haar naam geregistreerde woning zou bezitten.

Gesteld dat Londonio het raam op die manier zou kunnen loswrikken, dan wachtte hem nog de lastige taak om zijn gezette lichaam erdoor te wurmen. Hij zou dan ook eerst fel moeten vermageren. Volgens het rapport “begon Londonio daarom veel zemelen te eten en had hij stevig getraind - door de trap op en af te rennen in de gevangenis en optrekoefeningen te doen - vanaf de laatste keer dat Evangelista hem had gezien”. Na de ontsnapping zou Londonio zich gedeisd houden en zijn uiterlijk veranderen door plastische chirurgie.

Maar Christopher Londonio wijzigde plots het hele plan toen de vrouw van Mathew Madonna, die mee in de slag zat, op een zitting in de rechtbank volgens de maffioso “geen respect toonde” voor hem noch voor zijn ouders. Londonio wou daarom na de ontsnapping eerst halt houden in de Bronx om de vrouw van Madonna te vermoorden, samen met een man die 200.000 dollar van hem zou hebben gestolen.

Uiteindelijk viel alles in het water omdat de 44-jarige David Evangelista, een man met psychische problemen in het verleden, vreesde dat hij zou aangehouden worden als medeplichtige. Op 1 augustus 2017 praatte Evangelista zijn mond voorbij tijdens een sessie met zijn psychologe.

Evangelista moet volgende maand getuigen op het afpersings- en moordproces tegen Londonio en medebeschuldigden Mathew ‘Matty’ Madonna, Steve ‘Stevie Wonder’ Crea en Terrence Caldwell.