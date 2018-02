Maffiaproces in New York wordt soap: echtgenote van 'Skinny Joey' verneemt in rechtszaal zijn ontrouw mvdb

08 februari 2018

19u09

Bron: New York Post 0 Een omvangrijk maffiaproces in New York had woensdag veel weg van een soap-aflevering. De echtgenote van maffiabaas Joseph 'Skinny Joey' Merlino vernam in de rechtszaal voor het eerst dat manlief een minnares had. Het was een spijtoptant die dat tijdens zijn getuigenverhoor verklaarde.

Die liet het niet na om enkele details over de liefdesaffaire wereldkundig te maken. De aanwezigen zagen hoe het gezicht van eega Deborah verbleekte. Ze wierp haar man een woedende blik toe en spelde hem later buiten de rechtszaal de les. De uit Philadelphia afkomstige Merlino is lid van de Genovese-clan en wordt verdacht van grootschalige fraude- en afpersingspraktijken.

Spijtoptant John 'Junior' Rubeo kreeg tijdens zijn verhoor in de rechtbank vragen over de rol van een niet-geïdentificeerde medisch vertegenwoordigster in een grote verzekeringsfraude. Dat verliep gewoon, totdat 'Junior' het volgende meedeelde; "Kijk, hij is betrapt toen hij met haar in bed lag. Hij verbrak nadien de verhouding, maar daar was zij niet akkoord mee. Hij (Skinny Joey) vertelde me dat ze 'dingen' naar zijn privé-adres stuurde. Deborah zou zo de ontrouw ontdekken."

Na de getuigenis legde de rechter een korte pauze in. De aanwezigen zagen hoe een woedende Deborah met haar gevolg de zaal verliet, met in haar kielzog een stille 'Skinny Joey', die het proces in vrijheid mag bijwonen. Getuigen en journalisten zagen hoe de de twee op gedempte toon stonden te discussiëren. Dat had ook Skinny Joey in de mot. Hij maakte een journalist van de New York Post duidelijk om vooral niets te schrijven over "the girl", verwijzend naar zijn ontrouw. Zonder succes, de populaire krant pakt vandaag groot uit met de ontrouw. Het proces wordt de komende dagen verdergezet.