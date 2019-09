Maffianetwerk ontmanteld in Italië: 70 mensen gearresteerd, 35 miljoen in beslag genomen Redactie

26 september 2019

13u52

Bron: Belga 1 De Italiaanse politie heeft vandaag een cel van het maffianetwerk ‘Stidda’ ontmanteld, die zich uitstrekte van Sicilië tot in het noorden van Italië. Er werden minstens 70 mensen gearresteerd en 35 miljoen euro in beslag genomen.

De clan, genaamd Di Giacomo, is een onderdeel van de Stiddamaffia en had zijn hoofdkwartier in Brescia, in de buurt van Milaan. De clan had waarschijnlijk 500 gewapende mannen onder zich, die de bijnaam "leeuwen" hadden gekregen. Volgens de politie was er het gevaar dat de cel "een nieuwe oorlog tussen de maffia's had kunnen ontketenen".

Keurig in het pak

De maffiacel maakte zich rijk door drugshandel en had volgens het onderzoek van het parket van Brescia en de lokale antimaffiadivisie zich "geïnfiltreerd in verschillende economische sectoren door fictieve belastingkredieten op de markt te brengen ter waarde van tientallen miljoenen euro's", aldus de politie.



Volgens de politie konden de maffialeden "keurig in het pak" hun witteboordencriminaliteit "omzetten in nieuwe activiteiten", zoals afpersing. Met de hulp van lokale handlangers had de clan brievenbusfirma's opgericht om klanten te vinden die "goedkoop wilden sparen", voornamelijk in Piemonte, Lombardije en Toscane, drie welvarende regio's, en in Lazio, Calabrië en Sicilië.

Op heterdaad

Door het afluisteren van telefoongesprekken en nauwlettend toezicht kon de politie hen soms op heterdaad te filmen bij misdaden van intimidatie, dreigementen en pogingen tot afpersing van verschillende handelaars. De politie wilde degenen bedanken die "de moed hadden om aangifte te doen".

De Stidda is een Siciliaans maffianetwerk, ontstaan in de stad Gela en wordt beschouwd als de rivaal van Cosa Nostra.

#poliziadistato Caltanissetta arresta a Gela capi, gregari e sodali di organizzazione mafiosa della "stidda" che gestiva traffico stupefacenti e si infiltrava nell'economia legale con imprese di comodo, facendo estorsioni e imponendo i prodotti delle loro aziende. pic.twitter.com/LoPEpa1V1a Polizia di Stato(@ poliziadistato) link