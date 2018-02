Maffiakopstuk van de Camorra opgepakt in Amsterdam Koen Voskuil

09 februari 2018

09u55

De Nederlandse en Italiaanse politie hebben gistermiddag in Amsterdam een kopstuk van de Napolitaanse Camorra aangehouden. De 62-jarige man was voortvluchtig en hield zich schuil op een schiereiland van de stad.

Volgens ingewijden gaat het om Francesco de Simone van de clan uit Torre Annunziata, een plaatsje iets ten zuiden van Napels. Hij werd internationaal gezocht en moet in Italië nog een straf uitzitten van 7 jaar.

De man leefde ondergedoken op het KNSM-eiland, een schiereiland van het Oostelijk Havengebied in Amsterdam Oost. Er wonen ongeveer 2.500 mensen. Getuigen vertellen aan de Amsterdamse televisiezender AT5 dat de deur van de woning werd geforceerd met een stormram. "De knal was zó hard dat alarmen afgingen van scooters die in de buurt stonden geparkeerd."

Arrestaties

Er is de laatste tijd veel te doen rond de maffia in Amsterdam. In oktober werd nog een maffialid in de Nederlandse hoofdstad. Een paar dagen voor die arrestatie werd maffialid Saverio Tucci vermoord. Zijn lichaam werd gevonden in een auto in Amsterdam West.

De Nederlandse politie heeft sinds enkele maanden een team dat zich speciaal richt op de bestrijding van de maffia. Eind vorig jaar heeft Nederland de samenwerking met Italië verder opgevoerd. Nederland neemt nu ook deel aan een Europees overleg om de georganiseerde misdaad te bestrijden.