Maffiabaas door eigen tienerdochters gedood na jarenlang misbruik mvdb

31 juli 2018

07u03

Bron: Metro - RT 0 Het lichaam van een Russische maffiabaas (57) is vrijdag in hoofdstad Moskou aangetroffen met tientallen steekwonden. Zijn eigen drie tienerdochters (17,18 en 19) hebben de moord bekend en zijn aangehouden. Hun motief zou het jarenlange seksueel misbruik zijn waar de tirannieke Michail Khachaturyan zich schuldig aan maakte, luidt het.

Het lichaam van de vijftiger werd gevonden in een flatgebouw dat eigendom was van de familie. De man was volgens verschillende bronnen verslaafd aan heroïne. Volgens een kennis van de familie werden de drie dochters jarenlang fysiek en mentaal mishandeld. Zeker een van hen werd ook seksueel misbruikt. Indien Maria (17), Angelina (18) en Kristina (19) worden schuldig bevonden, riskeren ze een celstraf van maximaal vijftien jaar.



Aan de steekpartij ging een felle ruzie vooraf. Khachaturyan zou zijn drie dochters hebben bedreigd waarop een van hen een mes nam en hem begon te steken. De twee anderen zouden hun zus daarbij hebben geholpen. Zij zouden pepperspray en een hamer hebben gebruikt. De maffiabaas zou nog het appartement zijn uitgevlucht maar zeeg neer toen hij de lift probeerde te nemen.

De echtgenote en moeder van de drie dochters was al jaren bij Khachaturyan weg. Ook een zoon (21) die aan een Moskouse universiteit studeert, had al jaren geen contact meer met zijn vader. In zijn Audi Q7 trof de politie twee kilogram heroïne en enkele vuurwapens aan. De man was naar de buitenwereld toe een devoot orthodox-christen. Binnenskamers was hij een geweldenaar die sadistische straffen voor zijn kinderen uitdacht. Een van zijn honden verloor enkele jaren geleden een deel van zijn vacht in de woonkamer. Zijn dochters moesten daarop als straf de haren opeten.

36 ударов ножом – в шею, живот и сердце... Сёстры-подростки убили отца-тирана. pic.twitter.com/JGN1rpPpSB Комсомольская правда(@ kpru) link