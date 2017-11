Maëlys (9), de Franse Maddie: na drie maanden nog altijd geen spoor, zelfs niet na dit camerabeeld FT

21u51 0 RV Maëlys is al drie maanden vermist. Op bewakingsbeelden die deze week zijn uitgelekt, is te zien hoe een meisje met wit kleedje in de auto van de hoofdverdachte zit. Maëlys (9), de Franse Maddie, is na drie maanden nog altijd niet terecht. Niemand weet waar het meisje zich bevindt nadat ze 's nachts op een trouwfeest verdween. De enige man die in de cel zit, werd vandaag officieel in verdenking gesteld voor moord. Maar bekennen doet de ex-militair vooralsnog niet. Nochtans zijn er genoeg aanwijzingen.

De Franse politie zit al drie maanden met de handen in het haar. De zoektocht naar het negenjarige Franse meisje, Maëlys De Araujo, levert niets op. En ook de gearresteerde verdachte geeft nog altijd geen krimp. In Frankrijk wordt - niet onterecht - al gesproken van de tweede Madeleine McCann. De Britse peuter verdween tien jaar geleden uit een vakantiewoning in Portugal en sindsdien ontbreekt elk spoor. Ook in het geval van Maëlys vervliegt stilaan de hoop dat zij zal worden gevonden.

Deze week is het precies drie maanden geleden dat het kind voor het laatst werd gezien, op een huwelijksfeest in Pont-de-Beauvoisin, in de Franse Alpen. Daar was het meisje naartoe getrokken met haar ouders, zus en oom. De mama van het meisje deelde deze week nog een emotionele boodschap op Facebook.

Er werd al uitgebreid gezocht in bossen, meren, kloven, maar nog altijd geen spoor. Wel is geweten dat het kind in een auto werd gedropt en ergens naartoe werd gevoerd. Speurhonden vonden immers sporen op de parking van de feestzaal en in de auto van een 34-jarige man werd Maëlys' DNA gevonden - tot op het dashboard. Hoe het daar terecht is gekomen, kan de man niet verklaren. Volgens hem was Maëlys wel met een bevriend jongetje in de kofferbak gekropen "op zoek naar een hond". Hoofdverdachte Nordahl Lelandais is vandaag wel officieel in verdenking gesteld voor moord.

RV De man die nu in de cel zit, een ex-militair, geeft geen krimp. Nochtans zijn er genoeg aanwijzingen om hem hoofdverdachte te maken.

Er zijn ook nieuwe bewijzen gevonden die hem zeker niet vrijuit doen gaan, ook al ontkent de ex-militair die nu al even achter de tralies wordt gehouden. De auto van de verdachte werd verschillende keren gefilmd door bewakingscamera's in de nacht dat het meisje verdween, van 26 op 27 augustus. Op een van de beelden is een meisje te zien, met een wit kleedje aan. Het binnenlicht van de wagen brandt, maar door de reflectie is het gezicht niet herkenbaar. Wel een kleedje dat heel erg lijkt op dat van Maëlys. De beelden werden geschoten in het centrum van Pont-de-Beauvoisin, op 800 meter van de trouwzaal.

De verdachte werd geconfronteerd met het nieuwe bewijsmateriaal, maar hij gaf geen krimp. Vaststaat dat ook dat hij het trouwfeest die avond verschillende keren verliet. Omdat hij bijvoorbeeld wijn had gemorst op zijn short. Dat kledingstuk gooide hij later trouwens weg omdat het zogezegd reddeloos verloren was. De man zou ook schrammen gehad hebben op armen en benen, "van in de tuin te werken". En nog iets wat niet in zijn voordeel speelt: de ochtend na het trouwfeest waste hij zijn voertuig. "Omdat ik die te koop wilde zetten", klonk het.