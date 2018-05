Maduro wint verkiezingen in Venezuela, VS erkennen uitslag niet IB

21 mei 2018

03u01

Bron: Belga, ANP 3 De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft de verkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit officiële resultaten van de nationale kiesraad (CNE). Al voordat de definitieve uitslag bekend was, verklaarden de Verenigde Staten de uitslag ervan niet te erkennen. Dat zei de onderminister van Buitenlandse Zaken John Sullivan. Ook de Venezolaanse oppositiekandidaat Henri Falcon erkent de uitslag niet.

President Maduro kreeg 5,8 miljoen stemmen achter zijn naam, terwijl zijn grootste uitdager Henri Falcon op slechts 1,8 miljoen stemmen kan rekenen. Falcon liet kort voor de bekendmaking van de resultaten al weten dat hij de stembusgang niet erkent. Volgens hem deden er zich talrijke onregelmatigheden voor. "We erkennen het electoraal proces niet. Voor ons was het geen verkiezing", aldus Falcon. Hij eist een nieuwe stembusgang.

"Vrede en democratie hebben gezegevierd op deze historische dag voor het vaderland", reageerde Maduro al op Twitter. "We vieren samen met het volk dit nieuwe begin om het vaderland naar definitieve welvaart te leiden. Laten samen nieuwe slagen uitvechten."

De opkomst bedroeg bij de presidentsverkiezingen slechts ongeveer 30 procent.

Geboycot

De verkiezingen werden zondag geboycot door de belangrijkste oppositiepartijen, die zich verenigd hebben in de coalitie "Tafel van Democratische Eenheid" (MUD). Volgens hen zou deelnemen de illegale verkiezingen legitimeren. Ook vanuit het buitenland kwam er veel kritiek op de stembusgang. Veertien Zuid-Amerikaanse landen, de Europese Unie en de Verenigde Staten hebben de verkiezingen als ondemocratisch veroordeeld.

De VS overweegt economische sancties tegen Venezuela op het gebied van olie. Vandaag worden de verkiezingsuitslag en eventuele sancties besproken tijdens een vergadering van de G20 in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.

Onder Maduro is het olierijke land ten prooi gevallen aan een enorme schaarste aan goederen, en slechte economische omstandigheden. De president had weinig uitdagers. Belangrijke politieke tegenstanders van de linkse president zitten in de gevangenis, zijn gevlucht of mogen geen politiek ambt uitoefenen.

Stemlokalen langer open

De stembusgang zou normaal gezien om 18 uur lokale tijd (middernacht Belgische tijd) eindigen, maar volgens de Venezolaanse staatsmedia waren ruim een uur later nog steeds meerdere kieslokalen open. Op beelden van de tv-zender VTV waren nog rijen wachtende mensen te zien.

De kiescommissie besloot op het laatste moment dat de stemlokalen enkele uren langer open zouden blijven, iets waar de oppositie fel tegen gekant was. Volgens hen vergrootte dat alleen maar de kans op manipulatie van de uitslag in het voordeel van Maduro.

Lage opkomst

Volgens het Venezolaanse 'Frente Amplio', een pas opgerichte beweging die gekant is tegen de stembusgang en die vertegenwoordigers van onder meer politieke partijen, universiteiten en ngo's telt, bedroeg de opkomst bij de presidentsverkiezingen gisteren slechts ongeveer 30 procent.

De Groep van Lima, het verbond van veertien Amerikaanse en Caraïbische landen dat een vreedzaam einde aan de crisis in Venezuela wil brengen, legt de de opkomst met 17 procent van de 20,5 miljoen kiesgerechtigden zelfs nog fors lager. Het verbond gaf daarnaast te kennen dat ze de resultaten van de verkiezingen niet zal erkennen.