Maduro: “VS wil oliebedrijf Citgo stelen”

29 januari 2019

Bron: ANP 0 De Venezolaanse president Nicolás Maduro beschuldigt de Verenigde Staten ervan het in Houston gevestigde oliebedrijf Citgo, een dochter van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA, te willen inlijven. Hij dreigt juridische actie te ondernemen.

De Venezolaanse president Nicolas Maduro zei maandag dat hij de beslissing van de Verenigde Staten, om nieuwe sancties te heffen tegen het Venezolaanse oliebedrijf PDVSA, juridisch gaat aanvechten. “De Verenigde Staten hebben vandaag besloten de weg in te slaan om Citgo te stelen van Venezuela", zei hij in een televisietoespraak. “PDVSA zal juridische, politieke, operationele en commerciële maatregelen nemen om de belangen van Venezuela in de VS te beschermen.”

Het Amerikaanse ministerie van Financiën had nieuwe sancties afgekondigd die PDVSA verbieden om handel te drijven met Amerikaanse bedrijven. Het laat ook de middelen in het buitenland bevriezen. De Citgo-raffinaderijen kunnen blijven draaien, maar financiële transacties moeten gebeuren via een geblokkeerde bankrekening, zei minister van Financiën Steven Mnuchin. Hiermee willen ze de druk op het regime van president Maduro vergroten.

“Via deze maatregel willen ze het bedrijf Citgo stelen van ons Venezolanen. Opgepast Venezuela! De Verenigde Staten hebben vandaag het pad gekozen om het bedrijf Citgo van Venezuela te stelen, een illegaal pad”, zei Maduro op een ceremonie waarop hij Venezolaanse diplomaten ontving die teruggekeerd waren uit de VS. Dat gebeurde nadat de diplomatieke banden tussen Washington en Caracas verbroken werden.

De voorzitter van het parlement, Juan Guaidó, heeft zichzelf uitgeroepen tot president van Venezuela. De zelfverklaarde president zei dat hij de controle neemt over de activa van Venezuela in het buitenland, naar eigen zeggen om te vermijden dat Maduro die verspilt als hij aftreedt.