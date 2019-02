Maduro vraagt paus Franciscus te bemiddelen in politieke crisis KVE

04 februari 2019

15u41

Bron: Belga 0 De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft naar eigen zeggen een brief geschreven naar paus Franciscus met de vraag om te bemiddelen in de politieke crisis waarin het land terechtgekomen is.

"Ik heb een brief naar de paus geschreven om te zeggen dat ik de zaak van Jezus dien", zo vertelde Maduro aan de Italiaanse zender SkyTg24. "In die geest heb ik hem gevraagd ons te helpen in een proces van dialoog", aldus de zelfverklaarde praktiserende katholiek.

De paus heeft vooralsnog niet gereageerd op de vraag.

Het land verkeert in een politieke en economische crisis. Juan Guaido, voorzitter van het parlement, riep zichzelf op 23 januari uit tot interim-president. De Verenigde Staten en talrijke andere landen erkennen hem in die hoedanigheid, maar Madura blijft zich vastklampen aan de macht. Hij stelde zaterdag voor om nog dit jaar vervroegde parlementsverkiezingen te houden, maar dat is voor de Europese landen niet voldoende.

