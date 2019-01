Maduro verwerpt Europees ultimatum voor nieuwe presidentsverkiezingen bvb

27 januari 2019

14u40

Bron: ANP, Belga 0 De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft een ultimatum van Europa verworpen om binnen acht dagen nationale verkiezingen uit te schrijven. Dat zei hij in een interview met de Turkse zender CNN Türk. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft zijn steun aan Maduro betuigd, nadat oppositieleider Juan Guaido zich woensdag tot interim-presidenst had uitgeroepen.

“Zij moeten dit ultimatum intrekken. Niemand kan ons een ultimatum geven”, zei hij in het interview dat vandaag werd uitgezonden en vanuit het Spaans in het Turks werd nagesynchroniseerd. “Venezuela is niet gebonden aan Europa. Dit is een onbeschaamdheid”, vervolgde Maduro.

Dialoog

Den Haag, Berlijn, Parijs, Madrid en Londen hebben het controversiële staatshoofd acht dagen de tijd gegeven om verkiezingen aan te kondigen. Mocht Maduro dat afwijzen, dan zouden de landen bereid zijn om Juan Guaidó als interim-president te erkennen.

Het hoofd van het buitenlandse beleid van de EU, Federica Mogherini, verspreidde een verklaring waarin staat dat de EU als geheel Guaido zou kunnen erkennen, als “de komende dagen” geen stappen gezet worden voor nieuwe verkiezingen.

De Venezolaanse minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza had het ultimatum gisteren al verworpen. In het interview zei Maduro ook dat oppositieleider Guaidó de grondwet heeft geschonden door zichzelf tot leider uit te roepen.

Maduro zei verder dat hij openstaat voor een dialoog en dat een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump, hoewel onwaarschijnlijk, niet onmogelijk is. Woensdag zei Maduro nog dat hij alle banden verbreekt met de VS. Hij deed dat nadat Trump zijn erkenning had uitgesproken voor Guaidó als interim-president van het Zuid-Amerikaanse land.

Dictator

Parlementsvoorzitter en oppositieleider Guaidó riep zichzelf woensdag uit tot interim-president waarna een groot aantal, vooral Zuid-Amerikaanse landen hem als staatshoofd erkenden. Ook Canada heeft laten weten hem als president te zien.

Volgens een groot deel van de internationale gemeenschap is Maduro een dictator die onrechtmatig aan de macht is gekomen. De VS en de EU hebben een reeks sancties getroffen tegen de regeringskopstukken van het Zuid-Amerikaanse land, dat zeer olierijk is maar niettemin al jaren in een diepe crisis verkeert.

