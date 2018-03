Maduro veroordeelt opsluiting Catalaanse separatisten: "Ik ben razend dat mensen voor hun ideeën vervolgd worden" lva

25 maart 2018

05u20

Bron: Belga 0 De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft zaterdag verklaard dat de opsluiting van vijf separatistische Catalaanse leiders, voor hun rol in de eenzijdige poging tot afscheiding van de regio, "een schande" is.

"Het is een schande wat zich afspeelt in Spanje. Catalaanse politici worden opgesloten enkel en alleen om hun ideeën. Of je het er nu mee eens bent of niet (...), het is een schande dat ze vervolgd en opgesloten worden", zei Maduro tijdens een evenement in het presidentieel paleis van Miraflores.

"Ik heb geen mening over de onafhankelijkheidskwestie van Catalonië. Ik meng me niet in de interne zaken van Spanje, maar ik ben echt razend dat mensen voor hun ideeën vervolgd worden."

Maduro leeft op gespannen voet met het Spaanse staatshoofd Mariano Rajoy, die Maduro beschuldigt van "totalitair afglijden". Rajoy zet de Europese Unie aan om sancties te nemen tegen Venezuela, dat tweehonderd "politieke gevangenen" telt, volgens de oppositie en mensenrechtenorganisaties.