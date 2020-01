Maduro ontzegt Guaidó toegang tot Venezolaans parlement IB

05 januari 2020

23u58

Bron: ANP 0 De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft zijn politieke rivaal Juan Guaidó aan de kant geschoven in het parlement. Guaidó was officieel parlementsvoorzitter, maar Maduro heeft Luis Parra die functie nu gegeven. Ook is Guaidó de toegang tot het parlement ontzegd.

Guaidó heeft met andere oppositieleden een eigen parlementszitting gehouden in het kantoor van de krant El Nacional. Daar werd hij met ongeveer honderd stemmen voor herkozen als parlementsvoorzitter.

De oppositieleider zei in januari vorig jaar dat Maduro zou hebben gefraudeerd bij de presidentsverkiezingen. Daarom riep hij zichzelf uit tot interim-president van Venezuela. Veel landen, waaronder Nederland, erkennen Guaidó.

De oppositie noemt de zet van Maduro een “parlementaire coup”. De aanstelling van Parra zou volgens de oppositie niet worden gesteund door een meerderheid van het parlement.

Lima-groep veroordeelt actie Maduro

De Lima-groep veroordeelt de stap van Maduro. “Het nationale parlement moet zonder geïntimideerd te worden een voorzitter kunnen kiezen. Dat dit niet gebeurt is de reden dat wij de verkiezingsuitslag niet erkennen.” In de Lima-Groep zitten Canada en twaalf landen uit de regio rond Venezuela. De groep is in 2017 opgericht om een oplossing te vinden voor de problemen in Venezuela.