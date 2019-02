Maduro laat ultimatum om verkiezingen uit te roepen verstrijken en waarschuwt dat Trump “met bloed besmeurd” zal zijn bij invasie Ook druk vanuit EU helpt niet: “We geven niet toe aan Europa” IB TT

04 februari 2019

01u42

Bron: Belga, LaSexta 0 De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft aangegeven geen verkiezingen uit te schrijven. Meerdere Europese landen drongen daarop aan, om zo een einde te maken aan de ongeregeldheden in het land. Maduro waarschuwt bovendien dat Amerikaans president “een herhaling van Vietnam” riskeert als de VS zijn land binnen vallen om hem omver te werpen.

“Ze proberen ons onder druk te zetten om ons in een extreme confrontatie te dwingen”, zei Maduro in gesprek met de Spaanse nieuwszender Sexta. “We geven niet toe aan die druk.”

Maduro zei dat hij geen “lafheid” zou vertonen onder druk van degenen die om zijn vertrek vragen en zijn tegenstander steunen. “Waarom moet de Europese Unie aan een land in de wereld dat al verkiezingen heeft gehouden, vertellen dat het zijn presidentsverkiezingen moet herhalen, omdat het niet zijn rechtse bondgenoten zijn die ze hebben gewonnen?”, vroeg Maduro zich af. “Ze proberen ons met ultimatums vast te zetten om ons te dwingen in een situatie terecht te komen van extreme confrontatie”, vervolgde hij. “Er zullen verkiezingen zijn in 2024. Het kan ons niet schelen wat Europa zegt.”

Parlementsverkiezingen

Spanje, België, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, Nederland, Portugal en Oostenrijk hadden Maduro tot en met zondag de tijd gegeven om nieuwe verkiezingen uit te roepen. Anders zouden ze oppositieleider Juan Guaido als president erkennen.

Guaido, voorzitter van het parlement, riep zichzelf op 23 januari uit tot interim-president. De Verenigde Staten en talrijke andere landen erkennen hem in die hoedanigheid. Maduro stelde zaterdag wel voor om nog dit jaar vervroegde parlementsverkiezingen te houden, maar dat is voor de Europese landen niet voldoende.

In het Spaanse interview waarschuwde Maduro ook Trump. “Stop, Trump. Stop nu. U maakt fouten die uw handen in bloed zullen drenken en u zal het presidentschap moeten verlaten terwijl u met bloed besmeurd bent. Waarom zou u een herhaling van Vietnam willen?”

“¡Te vas a manchar las manos de sangre! ¿Quieres otro Vietnam?”

Es el mensaje de Nicolás Maduro a Donald Trump.#SalvadosMaduro pic.twitter.com/uBHAfrh1Jq Salvados(@ salvadostv) link

Internationale contactgroep

Maduro verklaarde zich wel een voorstander van de internationale contactgroep, bestaande uit de EU en Latijns-Amerikaanse landen als Uruguay en Mexico, die donderdag samenkomt in Montevideo in Uruguay. “Ik steun deze conferentie (...) Ik wed dat dit initiatief het mogelijk zal maken om aan de onderhandelingstafel te zitten, voor een dialoog onder Venezolanen, om onze geschillen op te lossen, om een plan te maken, een uitweg die de problemen van Venezuela zal oplossen”, zei hij.

