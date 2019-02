Maduro kapt interview af en steekt journalisten in donkere kamer: beelden van Venezolanen die uit vuilniskar eten bevielen hem niet lva

26 februari 2019

05u05

Bron: Univision 0 De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft maandag meer dan twee uur een nieuwsteam van het Spaanstalige televisiestation Univison tegen hun wil vastgehouden. Al hun materiaal werd in beslag genomen.

Journalist Jorge Ramos van de Amerikaanse Spaanstalige nieuwszender Univision vertelt aan zijn collega hoe zijn vragen aan Maduro tijdens een interview in het presidentieel paleis Miraflores in de Venezolaanse hoofdstad Caracas verkeerd vielen. Maduro was geïrriteerd door vragen over de democratie en berichten over martelingen in Venezuela. Hij verloor zijn geduld toen Ramos een filmpje toonde van hoe mannen op straat eten uit een vuilniskar vissen.

Maduro stond op en kapte het interview af. “We kregen te horen dat het interview niet zou worden geautoriseerd en werden naar een donkere kamer gebracht”, aldus Ramos. Het team kon later alsnog vertrekken en bevindt zich nu veilig in hun hotel. De apparatuur die het team bij zich had en de opnames die waren gemaakt, zijn in beslag genomen. Ramos denkt niet dat hij dat nog opnieuw te zien krijgt.

Op Twitter verschenen later de beelden waarvan Ramos sprak. Daarop is te zien hoe jonge mannen eten uit een vuilniskar vissen terwijl Jorge Ramos een interview afneemt terwijl hij alles filmt met zijn gsm. Ramos benadrukt dat hij helemaal niet op zoek was gegaan naar dit soort tafereel maar er toevallig op stuitte in de straten van Caracas. “Dit is de realiteit in Venezuela”, aldus Ramos.

