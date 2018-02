Maduro kandidaat voor herverkiezing als Venezolaans president: "We zullen een paradijs creëren" LVA

03 februari 2018

01u19

Bron: Belga 0 In het door een zware economische en politieke crisis geteisterde Venezuela heeft de socialistische regeringspartij PSUV officieel het huidige staatshoofd Nicolas Maduro voorgedragen als kandidaat bij de komende presidentsverkiezingen. Dat is gisteren aangekondigd op een partijcongres.

"Ik neem de kandidatuur van de PSUV aan, om Venezuela naar de top te brengen. We zullen een paradijs creëren, een gelukkig vaderland", aldus Maduro. De verkiezingen moeten voor 30 april worden georganiseerd, een exacte datum is nog niet vastgelegd.

Maduro is al sinds 2013 aan de macht in het Zuid-Amerikaanse land. Afgelopen zomer installeerde de president de omstreden grondwetgevende vergadering, ondanks heel wat protest van de oppositie maar ook internationale kritiek. De vergadering nam de taken over van het door de oppositie gedomineerde parlement, waardoor Maduro zijn tegenstanders buitenspel zette.

Inflatie van 1000%

Venezuela verkeert bovendien al maandenlang in een zware economische crisis. Het land kampt met een tekort aan levensmiddelen en de inflatie schommelde in 2017 boven de 1.000 procent.

Bij antiregeringsprotesten kwamen vorig jaar meer dan 100 mensen om.