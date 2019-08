Maduro annuleert deelname regeringsdelegatie aan dialoog met oppositie kv

08 augustus 2019

04u17

Bron: Belga 0 VENEZUELA De Venezolaanse president Nicolas Maduro heeft gisteren de trip van zijn delegatie geannuleerd die vandaag en morgen in Barbados had moeten deelnemen aan de dialoog met de oppositie. Hij protesteert daarmee tegen de nieuwe Amerikaanse sancties.

"Hoewel de delegatie van (...) Juan Guaido zich al in Barbados bevindt voor de gespreksronde die deze week is voorzien, heeft president Nicolas Maduro besloten om zijn Venezolaanse delegatie niet af te vaardigen als gevolg van de zware en brutale agressie tegen Venezuela door de Trump-administratie", luidt het in een officieel communiqué.

Enkele dagen geleden kondigden de Verenigde Staten aan de Amerikaanse bezittingen van de Venezolaanse regering te bevriezen, onder andere omdat die zich blijft bezondigen aan "usurpatie van de macht". De Venezolaanse regering bestempelde die nieuwe demarche van Washington als "economisch terrorisme" en de minister van Defensie, generaal Vladimir Padrino, vroeg gisteren aan het gerecht dat het eenieder zou straffen die zich in Venezuela uitspreekt voor de Amerikaanse sancties tegen Caracas.



Venezuela beleeft momenteel de ergste socio-economische crisis uit de geschiedenis van het land. Guaido en zijn aanhangers beschuldigen Maduro ervan een "dictator" te zijn, die vasthoudt aan de macht na de "frauduleuze" presidentsverkiezingen van vorig jaar. De president bestempelt zijn tegenstanders dan weer als "putschisten", die worden gesteund door het door Maduro verafschuwde "Noord-Amerikaanse rijk". Guaido riep zichzelf in januari uit tot interim-president van Venezuela en wordt in die hoedanigheid door een vijftigtal landen, waaronder de VS, erkend.