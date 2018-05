Madsen vecht levenslange celstraf aan in zaak duikbootmoord kg

07 mei 2018

14u21

Bron: Belga 2 De Deense uitvinder en ingenieur Peter Madsen, die een levenslange gevangenisstraf kreeg in de zaak van de "duikbootmoord", is niet van plan om zijn veroordeling wegens moord aan te vechten. Hij gaat wel in beroep, maar enkel omdat hij een lichtere straf hoopt te krijgen. Dat heeft het openbaar ministerie in Kopenhagen maandag meegedeeld.

Eind april veroordeelde de rechtbank van Kopenhagen de 47-jarige Madsen tot levenslang wegens de moord op de 30-jarige Zweedse journaliste Kim Wall. De uitvinder kondigde toen al aan dat hij beroep zou aantekenen, zonder bekend te maken welk deel van de uitspraak er wordt aangevochten.

Met de beslissing om enkel de lengte van de straf aan te vechten, legt Madsen zich neer bij zijn veroordeling tot moord. Nochtans had hij tot nu altijd verklaard dat de Zweedse journaliste bij een ongeval in de duikboot om het leven was gekomen.

Een levenslange celstraf staat in Denemarken doorgaans gelijk met vijftien jaar opsluiting. Na twaalf jaar kan een invrijheidsstelling worden aangevraagd. Maar weinig gevangenen blijven tot het einde van hun leven achter de tralies.

Duikbootmoord

Kim Wall verdween in augustus 2017 nadat ze aan boord was gegaan van Madsens duikboot. Haar lichaam, dat in stukken was gesneden, werd later teruggevonden in de baai van Koge, in de buurt van Kopenhagen. Madsen heeft toegegeven dat hij Walls lichaam in stukken heeft gesneden, maar heeft altijd ontkend dat hij haar gedood heeft.