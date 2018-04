Madsen tot levenslang veroordeeld in zaak duikbootmoord, Deense uitvinder gaat in beroep TT

25 april 2018

13u06

Bron: Belga 111 In de zaak over de "duikbootmoord" krijgt de Deense uitvinder en ingenieur Peter Madsen levenslang wegens de moord op de Zweedse journaliste Kim Wall. De openbare aanklager had de 46-jarige Deen aangeklaagd voor moord, seksueel misbruik en lijkschennis. De advocate van Madsen heeft meteen na de uitspraak aangekondigd in beroep te zullen gaan.

Het Openbaar Ministerie had de levenslange gevangenisstraf gevraagd, en de rechtbank gaat daar nu dus in mee. "Het geweld en haar pijn moeten hem seksueel opgewonden hebben. Het is quasi zeker dat hij alles geruime tijd op voorhand gepland heeft", aldus het OM maandag op zijn proces. "Er zijn geen verzachtende, enkel verzwarende omstandigheden. Hij is bijzonder vreselijk tekeer gegaan."

Madsen zou de 30-jarige Zweedse journaliste aan boord van zijn zelfgebouwde duikboot hebben gefolterd en vermoord. Forensische artsen zijn zijn er tot dusver niet in geslaagd een sluitende doodsoorzaak te bepalen, omdat Madsen het lijk in stukken had gezaagd en ook het hoofd van de romp had gescheiden.

In stukken gesneden

Madsen hield altijd vol dat er op 10 augustus 2017 een vreselijk ongeluk was gebeurd in zijn duikboot en dat hij in paniek gehandeld heeft. Madsen heeft toegegeven dat hij Walls lichaam in stukken heeft gesneden, maar ontkent dat hij haar seksueel misbruikt heeft of gedood heeft. Hij stelde dat de vrouw in stukken snijden de enige manier was om haar uit de duikboot te krijgen. Waarom hij ook haar hoofd afhakte, kon de man niet verklaren. Hij verklaarde ook dat de journaliste aan boord van de duikboot gestikt was, maar dat haar overlijden een ongeval was.

Wall was 's avonds laat naar de duikboot van Madsen getrokken voor een interview. Het gesprek had weinig te maken met zijn zelfgebouwde onderzeeër, maar het aanbod om een tochtje onderwater te maken, kon ze niet afslaan. Om kwart voor twee 's nachts belde haar vriend de politie om te melden dat zijn vriendin vermist was.

Haar lichaam werd later in verschillende stukken, die zwaarder werden gemaakt door stalen pijpen, teruggevonden in de baai van Koge, in de buurt van Kopenhagen.