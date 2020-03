Madrid vormt ijspiste om tot gigantisch lijkenhuis voor coronadoden KVDS

24 maart 2020

07u43 4 Het aantal doden door het nieuwe coronavirus in Spanje blijft oplopen en omdat de crematoria in Madrid de toestroom van lichamen niet aankunnen, heeft het bestuur van de Spaanse hoofdstad beslist om een ijspiste te gebruiken als lijkenhuis.

Gisteren werden er 482 nieuwe overlijdens gemeld in Spanje, wat het totale cijfer intussen op 2.207 brengt. Alleen in China en Italië ligt dat aantal nog hoger, maar de snelheid waarmee het de hoogte in gaat in Spanje is onheilspellend.

Toevloed

Crematoria kunnen de toevloed van lichamen niet aan en het stedelijke funerarium in Madrid is dinsdag dan ook nog eens gesloten door een gebrek aan beschermende pakken en maskers. Alleen slachtoffers die in een afgesloten kist arriveren, worden nog begraven of gecremeerd.



De lichamen stapelen zich intussen op in ziekenhuizen en andere gebouwen, en daarom heeft het stadsbestuur van Madrid besloten om een ijspiste van 1.800 vierkante meter in een groot winkelcentrum om te vormen tot gigantisch lijkenhuis. De eerste lichamen kwamen maandagavond aan in het Palacio de Hielo. “We weten dat dit een heel delicate zaak is, maar we hebben geen andere keuze”, aldus het stadsbestuur in de krant El Español.

De temperatuur op de ijspiste is 0 graden en de lichamen worden er opgestapeld in afgesloten kisten in afwachting van begraving of crematie. Onder de kisten zal nog beschermend materiaal aangebracht worden om rechtstreeks contact met het ijs te vermijden, aldus het Spaanse nieuwsagentschap Efe. “Het is de ideale plek om de lichamen te bewaren”, klinkt het. “Hier kan de ontbinding afgeremd worden zo lang nodig is.”

