Madrid voert nieuwe lockdown in voor zwaarst getroffen wijken AW

16 september 2020

13u09

In sommige woonwijken in Madrid zal vanaf het weekend opnieuw een lockdown gelden. De nieuwe besmettingen met het coronavirus in de Spaanse hoofdstad blijven immers maar toenemen.

“We moeten zo snel mogelijk handelen", zei de viceminister van Gezondheid van de regionale overheid, Antonio Zapatero, op een persconferentie. Hij kondigde nieuwe maatregelen aan die vanaf dit weekend van kracht zullen gaan, om "de vrijheid van beweging en voor bijeenkomsten te beperken".



Hij verduidelijkte niet welke districten in Madrid en de omgeving door de nieuwe beperkingen zullen worden getroffen. Ongeveer 6,4 miljoen mensen wonen in en rond Madrid.



Spanje is een van de hardst getroffen landen in Europa. Het land heeft meer dan 600.000 bevestigde besmettingen en meer dan 30.000 doden gerelateerd aan het coronavirus. De grootste bezorgdheid slaat op Madrid: de regio rond de hoofdstad telt bijna 40 procent van alle nieuwe besmettingen, met 1.207 positieve testresultaten de 24 uur voor dinsdag.