Madrid verandert bijna vijftig aan Franco gelinkte straatnamen

IB

27 april 2018

01u45

Bron: Belga

4

In de Spaanse hoofdstad Madrid heeft het stadsbestuur gisteren twee straten die de naam dragen van figuren uit het tijdperk van dictator Francisco Franco, van naam veranderd. Het is de eerste stap in het hernoemen van minstens 49 straten.