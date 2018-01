Madrid trekt naar Grondwettelijk Hof tegen aanstelling Puigdemont als kandidaat-regeringsleider Redactie

26 januari 2018

15u10

Bron: ANP 0 De Spaanse regering heeft beslist om beroep aan te tekenen bij het Grondwettelijk Hof tegen de beslissing van het Catalaanse parlement om voormalig minister-president Carles Puigdemont voor te dragen als kandidaat-regeringsleider. Dat heeft vicepremier Soraya Sáenz de Santamaría vandaag bekendgemaakt op een persconferentie.

Gisteren verklaarde Sáenz de Santamaría nog dat de regering de optie bekeek om naar het Grondwettelijk Hof te stappen. Ze zei dat de regering aan de Raad van State had gevraagd of er grond was voor een beroep.

Advies Raad van State niet bindend

De Raad van State liet inmiddels weten dat hij geen reden ziet voor een beroep tegen Puigdemonts kandidatuur, maar Madrid gaat desondanks door met zijn plan. "Wij respecteren het juridische advies van de Raad van State, maar het advies is niet bindend voor de regering", zei ze.

Puigdemont kwam kort na het referendum in oktober over de Catalaanse onafhankelijkheid naar België. In Spanje riskeert hij vervolgd te worden voor rebellie, misbruik van overheidsgeld en opruiing.