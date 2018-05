Madrid naar rechter om 'Puigdemont-wet' die afgezette premier toch opnieuw aan macht moet brengen TT

Bron: ANP 2 De Spaanse regering voorkomt via de rechter dat de gevluchte Catalaanse leider Carles Puigdemont opnieuw tot premier wordt benoemd terwijl hij daar niet bij is en in het buitenland zit. Het Catalaanse parlement keurde afgelopen week een wetsvoorstel goed dat het mogelijk maakt een regiopremier te kiezen die niet persoonlijk aanwezig is.

Madrid kondigde voor de stemming al aan naar het Grondwettelijk Hof te stappen en heeft dat nu ook effectief gedaan. Het Hof oordeelde in januari dat Puigdemont alleen beëdigd kan worden als regionaal premier van Catalonië als hij fysiek aanwezig is in het parlement. Doordat de Spaanse regering nu naar de rechter stapt, wordt de Catalaanse wet automatisch on hold geplaatst.

Puigdemont vluchtte vorig najaar uit Catalonië in de nasleep van het illegale referendum over onafhankelijkheid. De separatistische leider is nu in Duitsland, waar de rechter moet besluiten of hij kan worden uitgeleverd aan Spanje.

Het Catalaanse parlement heeft ondertussen nog geen nieuwe premier gekozen. Zaterdag kwamen de parlementsleden van Puigdemonts partij bij elkaar in Berlijn, waar ze hem opnieuw aanduidden als hun kandidaat. Nu dat niet kan, is het afwachten wie de partij wel zal voorstellen. Het gaat ondertussen al om een plan D, nadat na Puigdemont ook al twee andere kandidaten niet verkozen konden worden omdat ze in Spanje in de cel zitten.

De politici hebben tot 22 mei de tijd om een regioregering te vormen, anders moeten nieuwe regionale verkiezingen worden gehouden.