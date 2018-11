Madrid legt verkeer in historisch centrum aan banden ttr

30 november 2018

17u39

Bron: belga 1 Madrid legt het verkeer in het historische centrum van de Spaanse hoofdstad aan banden. Alleen inwoners uit het centrum, vrachtwagens met leveringen, taxi's, autobussen, schoolbussen, veiligheidsdiensten en ambulances zullen nog vrij mogen rondrijden in een zone van 472 hectare. Voor niet-inwoners en hun auto's is het rijk in Madrid vanaf maart 2019 grotendeels uit.

Burgemeester Manuela Carmena (Podemos) wil "de vervuiling en het lawaai terugdringen en de openbare ruimte verbeteren". De voetgangerszones worden uitgebreid, en bedoeling is om het gebruik van het openbaar vervoer en de fiets aan te moedigen. Nu hangt er vaak een vieze wolk boven Madrid, die inwoners "de baret" noemen. De strikte maatregelen die vandaag ingingen, moeten de uitstoot van schadelijke gassen met 40 procent doen dalen.



De Spaanse hoofdstad volgt daarmee de dynamiek van andere Europese steden, maar gaat nog een stuk verder. In Londen, Stockholm en Milaan bijvoorbeeld zijn automobilisten wel nog welkom in het historische centrum, weliswaar tegen betaling.

Toegang

Bewoners zullen maandelijks twintig uitnodigingen krijgen om niet-inwoners toch nog toegang te verschaffen tot het centrum van Madrid. Maar tenzij ze met een elektrische of hybride wagen rijden, zullen die laatsten de zone alleen nog binnen mogen om zich in een garage of een parking te parkeren.

Autobestuurders krijgen nog tot eind februari om zich aan te passen aan de nieuwe regels. Vanaf maart volgend jaar volgt onverbiddelijk een boete van 90 euro voor wie in overtreding is.

De nieuwe regeling wordt met gemengde gevoelens ontvangen in Madrid. Fernando Ahumada, al dertig jaar eigenaar van een tabakswinkel, spreekt over "discriminatie op basis van inkomen". "Als je rijk bent, heb je geen probleem. Je koopt een elektrische wagen en rijdt. Maar als je arm bent, is dit problematisch.”