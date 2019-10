Madrid hekelt geweld tijdens demonstraties in Catalonië IB

16 oktober 2019

01u07

Bron: Belga 0 De Spaanse regering heeft het "wijdverbreide geweld" tijdens de verschillende manifestaties die gisterenavond in Catalonië plaatsvonden, gehekeld. Duizenden mensen kwamen opnieuw op straat om te betogen tegen de veroordeling van negen prominente Catalaanse separatisten. Zij kregen maandag door het Spaanse hooggerechtshof celstraffen opgelegd van negen tot dertien jaar.

De Catalaanse middenveldorganisaties Assemblea Nacional Catalana (ANC) en Omnium Cultural hadden tot de betogingen opgeroepen. In Barcelona kwam het daarbij opnieuw tot schermutselingen met de politie.

"Een minderheid wil het gebruik van geweld opdringen in de straten van Catalaanse steden, in het bijzonder in Barcelona, Tarragona, Gerona en Lerida. (...) Het is duidelijk dat we niet worden geconfronteerd met een vreedzame burgerbeweging, maar met een beweging die gecoördineerd wordt door groepen die geweld op straat gebruiken om de co-existentie in Catalonië te doorbreken", aldus de Spaanse regering. "Het doel van de Spaanse regering is de veiligheid en de co-existentie te garanderen in Catalonië en dat zal ook zo blijven", luidde het tot slot.

