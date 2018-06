Madrid controleert uitgaven Catalonië niet meer, maar geen sprake van onafhankelijkheid TT

08 juni 2018

21u09

Bron: Belga 1 De nieuwe Spaanse regering van sociaaldemocraat Pedro Sánchez heeft beslist om de uitgaven van Catalonië niet langer te controleren. Er is voor Madrid evenwel "geen sprake" van zelfbeschikkingsrecht voor de regio, noch van een nieuw referendum in die zin.

"We hebben beslist dat de banken instructies zullen krijgen opdat de Catalaanse regering haar betalingen kan regelen zonder langs het toezicht van het ministerie van Financiën van de Spaanse regering te moeten passeren", aldus de woordvoerster van de regering, Isabel Celaá. De beslissing moet helpen om de relaties tussen Madrid en Catalonië te "normaliseren", zei ze na de eerste ministerraad van de regering-Sánchez.

De vorige Spaanse regering, geleid door de conservatief Mariano Rajoy, had in september 2017 beslist om de controle op de Catalaanse uitgaven op te voeren nadat de Catalanen weigerden te garanderen dat ze geen geld zouden uitgeven aan het onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober 2017, dat door Madrid verboden was. De Catalaanse regering moet voortaan enkel elke maand een overzicht van de regeringsuitgaven doorgeven aan Madrid.

Van een eventueel referendum over zelfbeschikkingsrecht voor Catalonië is voor Celaá evenwel "absoluut geen sprake".

Dialoog

Sánchez ontmoet binnenkort de leiders van de zeventien Spaanse regio's, onder wie ook de Catalaanse minister-president Quim Torra. Het Catalaanse pro-onafhankelijkheidskamp lijkt zijn eisen lichtjes te hebben bijgesteld en ziet voorlopig af van de eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring. Beide partijen staan nu open voor een dialoog.

"Het referendum is een uiting van het recht van het Catalaanse volk om zichzelf te besturen. Als de Spaanse regering meent dat dit recht op een andere manier kan worden uitgeoefend, zijn wij bereid om te luisteren, zoals we altijd hebben gezegd", zei oud-minister-president Carles Puigdemont vandaag op de Catalaanse radio RAC1.

Volgens een bron binnen de regionale regering in Madrid heeft Sanchez vandaag gebeld met Torra. Tijdens dat "hartelijk telefoontje" zijn beide bewindslieden overeengekomen elkaar "heel binnenkort" te ontmoeten.