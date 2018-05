Madrid blokkeert eedaflegging nieuwe Catalaanse regering bvb

23 mei 2018

15u57

Bron: Belga 2 De nieuwe Catalaanse minister-president Quim Torra heeft de eedaflegging van zijn kabinet vandaag voor onbepaalde tijd uitgesteld. Reden voor die beslissing is de ruzie met de centrale regering in Madrid, die de benoeming van vier ministers tot dusver niet heeft toegelaten. Twee van hen zitten in voorarrest, twee anderen zijn naar het buitenland gevlucht. Torra wil laten onderzoeken welke juridische middelen hem ter beschikking staan om de politici alsnog als minister te laten benoemen, aldus de regionale regering.

De 55-jarige Torra had eerder onder andere de vroegere minister voor Duurzaamheid Josep Rull en gewezen regeringswoordvoerder Jordi Turull, die beiden in de gevangenis zitten, benoemd naast ex-minister van Cultuur Luis Puig en ex-minister van Gezondheid Toni Comín, die voor Justitie naar België zijn gevlucht. In het nieuwe kabinet zijn in totaal 14 portefeuilles.

De conservatieve regering van Mariano Rajoy had enkele dagen geleden van een "nieuwe provocatie" gesproken. Ze had Catalonië in het zog van het verboden onafhankelijkheidsreferendum van oktober 2017 onder curatele gesteld. De separatisten moeten een "haalbare regering" vormen, die de wet respecteert en "tot een ernstige dialoog bereid is", aldus Rajoy.