Madrid biedt excuses aan voor geweld tijdens referendum Catalonië Catalaans politiehoofd voor rechter in Madrid TT

15u37

Bron: Belga 3 EPA De officiële vertegenwoordiger van de Spaanse regering in Catalonië heeft zijn excuses aangeboden voor het geweld dat de politie heeft gebruikt om te voorkomen dat in de regio een referendum over onafhankelijkheid zou worden gehouden. Tegelijkertijd heeft het hoofd van de Catalaanse politie zich vandaag in Madrid moeten verantwoorden voor "gezagsondermijning".

"Als ik de beelden zie en bovendien weet dat mensen zijn geslagen, geduwd en één persoon in het ziekenhuis is beland, kan ik niet anders dan spijt hebben en namens de agenten die tussenbeide kwamen excuses aanbieden", zei Enric Millo in een televisie-interview.



Het is de eerste keer dat iemand van de Spaanse regering spijt betuigt over het hardhandige ingrijpen. De uitspraak wordt gezien als een uitgestoken hand naar de Catalaanse leiders, die eenzijdig de onafhankelijkheid van Spanje willen uitroepen. Door het politieoptreden raakten zondag negenhonderd mensen gewond.

Catalaanse politie voor de rechter

Ondertussen zijn de Catalaanse politiechef Josep-Llouis Trapero, zijn adjunct Teresa Laplana en de leiders van de twee grootste separatistische organisaties, die vanmorgen moesten verschijnen voor een rechtbank in Madrid, daarbij niet in hechtenis genomen. De inbeschuldigingstelling wordt echter niet ingetrokken. Dat meldt een woordvoerster van de rechtbank.



Trapero, Laplana en de leiders van de twee separatistische organisaties Jordi Sànchez en Jordi Cuixart moesten voor de Audiencia Nacional, een rechtbank bevoegd voor veiligheidszaken, verschijnen in het kader van vervolging wegens gezagsondermijning.

Passieve houding

Ze worden ervan beschuldigd een terughoudende houding te hebben aangenomen toen enkele honderden demonstranten op 20 en 21 september in Barcelona leden van de Guardia Civil gedurende enkele uren belemmerden een gebouw te verlaten door de toegangen ervan te blokkeren. In Spanje kan men voor ondermijning van het gezag van de staat vijftien jaar cel krijgen. Ook tijdens het referendum op 1 oktober werd de Catalaanse regionale politie, de Mossos d'Esquadra, waarvan Trapero het hoofd is, een passieve houding verweten.



Het feit dat Trapero, Laplana, Sànchez en Cuixart niet in hechtenis worden genomen, vermijdt volgens persagenschap AFP dat de huidige spanningen nog hoger oplopen. De zenuwen staan immers strak gespannen na de geweldplegingen van de Spaanse politie en de afwijzing van dialoog door de Spaanse regering. Het Spaans Constitutioneel Hof heeft gisteren de op maandag geplande bijeenkomst van het Catalaanse parlement geschorst. De Catalaanse regering zou daar naar alle waarschijnlijkheid de onafhankelijkheid hebben uitgeroepen.

Dinsdag wel gewone zitting

De Catalaanse minister-president heeft zijn tussenkomst voor het regionaal parlement daarom verschoven naar dinsdag. Hij zou zich voor het parlement uitspreken over de gevolgen van het referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië. Dat heeft de regionale regering laten weten.



In het communiqué luidt het dat "president Puigdemont verzocht heeft om een tussenkomst dinsdag voor het parlement om de huidige politieke situatie te bespreken".