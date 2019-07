Madrid bestrijdt de hitte met watergevecht Redactie

14 juli 2019

19u25 0

Honderden inwoners van Madrid verzamelden vandaag om aan het jaarlijkse watergevecht in de wijk Vallecas deel te nemen. Elk jaar vieren ze de “Naval Battle of Vallecas,” de symbolische strijd is vooral ook een leuke manier om af te koelen van de zomerhitte.