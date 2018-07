Madelon (50) verdient 34.000 euro per jaar met iets wat iedereen kan KVDS

Bron: Facebook, News.com.au 0 Een Amerikaanse vrouw heeft een gat in de markt gevonden. Madelon Guinazzo (50) uit Chicago doet iets wat iedereen kan en ze verdient er duizenden euro’s per maand mee: mensen knuffelen.

De moeder van twee startte haar carrière als knuffelaar in 2009 en verdient ongeveer 68 euro per uur, zo schrijft de Australische nieuwssite News.com.au. Ze richtte het knuffelbedrijf Cuddlist op en geeft tot 10 uur knuffelsessies per week. “Dat is het maximum”, vertelt ze. “Zo kan ik elke klant het beste van mezelf blijven geven en brand ik niet op.”

Fysieke affectie

“Knuffelen is geweldig”, vertelt ze. “Ik krijg de kans om het beste in de mensen te zien en vind het heerlijk om te ontdekken wie ze echt zijn, zonder eisen of verwachtingen. Ik ben altijd wel meer op mijn gemak geweest met fysieke affectie dan de gemiddelde mens.”





Of het nooit eens mis gaat en ze in vervelende situaties terecht komt? “Het gebeurt, maar dat maakt deel uit van het werk dat ik doe. Grenzen stellen is belangrijk. Ik heb ook een vertrouwensafspraak met mijn klanten, om ervoor te zorgen dat ze het me zeggen als ze zich ergens niet goed bij voelen.” (lees hieronder verder)

Naast de knuffelsessies geeft Guinazzo ook trainingen aan andere mensen die knuffelaar willen worden. “Het verrijkt me persoonlijk. Knuffelen maakt ook dat ik me sterk voel en steviger in mijn schoenen sta in het dagelijkse leven”, zegt ze nog.

Controversieel

Niet iedereen begrijpt echter het werk dat ze uitvoert. “Het doet wel iets om controversieel te zijn en het mikpunt van het ongemak dat sommigen voelen als het over affectie gaat. De angst dat het seksueel zou worden, leidt ertoe dat mensen mijn werk soms bestempelen als “betalen voor aandacht” of het “zielig” noemen”, zegt ze nog. “Ik word vaak uitgemaakt voor iets dat ik niet ben. Het kan erop lijken dat ik intieme diensten verleen, maar dat is niet zo.”

Gelukkig staat haar gezin als één man achter haar, zo zegt ze zelf, ook haar twee zonen Dante (19) en Josh (16). “Ze steunen me, net als mijn familie en vrienden”, klinkt het nog. “Sommigen vinden het super cool en zeggen dat het werk dat ik doe belangrijk is. Anderen begrijpen het niet, maar zien wel dat het belangrijk is voor me en steunen me omdat ze merken dat het me gelukkig maakt.”