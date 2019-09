Maddie (18) wil iedereen wijzen op het gevaar van vapen: “Het kostte me bijna mijn leven” ttr

Bron: NYP, Heavy, Mirror 0 Buitenland De 18-jarige Maddie Nelson wil mensen waarschuwen voor de risico’s van vapen. “Ik ging ervan uit dat het gezond was”, schrijft ze in een bericht op Facebook. “Er zit iets verschrikkelijks in die elektronische sigaretten dat me bijna mijn leven kostte.”

Maddie verruilde drie jaar geleden haar sigaretten voor een elektronisch exemplaar, omdat ze dacht dat dat minder schadelijk voor haar gezondheid zou zijn. “Ik voelde me goed omdat ik niet écht rookte. Had ik toen maar beter geweten”, getuigt ze. In een Facebookbericht schrijft Maddie dat ze begin juli ziek werd. Ze voelde zich voortdurend moe en had koorts. Toen ze haar huisarts raadpleegde, verwees hij haar onmiddellijk door naar het ziekenhuis.

“Ik had het ondertussen zo warm, dat mijn hersenen weigerden te werken”, reageert Maddie. “Ik dacht dat ik één nacht in het ziekenhuis had gelegen. Maar het waren er eigenlijk vier. En dat was nog maar het begin”. Ook de familie van Maddie wist op dat moment niet wat er precies aan de hand was. “Op dat moment kon Maddie amper nog ademen. Na twee uur in die situatie was ze helemaal uitgeput. Ze wist niet hoelang ze dit nog kon volhouden. De situatie ging razendsnel van ernstig naar mogelijk fataal”, zegt haar familie.

Schade

Maddie kreeg zuurstof toegediend, maar de pijn verdween niet. Artsen beslisten uiteindelijk om haar enkele dagen in een kunstmatige coma te houden. “Toen de dokters terugkwamen met de foto’s van haar longen, was de schade heel duidelijk te zien. Het toonde zo’n aangetast beeld dat de experten vroegen of ze de X-ray mochten gebruiken in hun lessen aan longartsen”, zeggen haar broers en zussen. Volgens de artsen waren de longen van Maddie vermoedelijk aangetast door het veelvuldig gebruik van een e-sigaret.

“Wanneer je het vocht inademt van e-liquids, creëer je gewoon de perfecte omgeving om bacteriën in je longen te laten groeien. Zo krijg je dus een infectie. Dat is wat er bij mij is gebeurd”, verduidelijkt Maddie. “De industrie probeert vapen te boosten, populairder te maken. Slechts enkele jaren later zien we al welke schrikwekkende neveneffecten ze hebben”, klinkt het. “Ik zei altijd tegen mezelf dat het me nooit kon overkomen. Maar het kan. En het zal ook gebeuren. Volg mijn advies: rook niet, vape niet.”

Dodelijk slachtoffer

Vorige week stierf in de VS de eerste patiënt aan een longaandoening die mogelijk gelinkt kan worden aan het gebruik van een e-sigaret. Dat meldde het gezondheidsdepartement van de staat Illinois. Het Amerikaanse Center for Disease Control and Prevention (CDC) meldde dat al 193 mensen met een gelijkaardige longaandoening werden geteld in zestien staten.

De patiënten zouden allemaal gebruikmaken van een e-sigaret, hoewel het voorlopig nog niet zeker is dat vapen aan de basis ligt van de ziekte. Volgens de CDC zouden ook veel patiënten producten met THC - de psychoactieve stof in cannabis - hebben genuttigd. “Hoewel al deze gevallen op elkaar lijken, is het niet duidelijk of deze gevallen een gemeenschappelijke oorzaak hebben of of ze verschillende ziekten zijn met gelijkaardige symptomen”, verklaart het gezondheidsdepartement van Illinois.

Volgens de directeur van het departement is er wel reden tot ongerustheid. “De ernst van de ziekte is alarmerend en we moeten duidelijk maken dat het gebruik van e-sigaretten en vapen gevaarlijk kan zijn”, klinkt het.

