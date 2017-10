Maddens: "Catalaans logo werkte als rode lap op stier" 18u50

Professor politicologie Bart Maddens was vandaag als internationaal waarnemer aanwezig in een stembureau in Barcelona. De Spaanse politie sleurde hem hardhandig uit een mensenmassa. "Mijn logo van Catalonië werkte als een rode lap op een stier", vertelt Maddens aan VTM NIEUWS.

Maddens, bekend als Vlaams-nationalist, was als waarnemer aanwezig in een school in Mas Casanovas, in het noorden van Barcelona. Daar viel namiddag de politie binnen om te beletten dat Catalanen hun stem zouden uitbrengen in het stembureau. Het kwam tot geduw en getrek en de politie pakte Maddens daarbij hardhandig aan.

"Ze hebben mij vastgegrepen en opzij gezet", aldus een geschrokken Maddens. "Het was hen vooral te doen om mijn legitimatie van waarnemer. Ik droeg een logo van De Generalitat de Catalunya en dat werkte als een rode lap op een stier. Ik denk dat ze dachten dat ik daar als organisator was, niet als internationaal waarnemer."