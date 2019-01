Macron ziet bij lancering ‘nationaal debat’ middenklasse in crisis KVDS

15 januari 2019

18u10

Bron: Belga 0 President Emmanuel Macron meent dat de Franse middenklasse in crisis verkeert. Dat heeft hij gezegd bij de lancering van zijn ‘nationaal debat’ in de turnhal van Grand Bourgtheroulde in Normandië. Het gaat om een "sociale breuk", aldus Macron, een begrip dat in de jaren 90 ook al gebruikt werd door toenmalig president Jacques Chirac. Vooral de middenklasse zal de rekening betalen voor de crisissen van de voorbije jaren, luidde het.

Het ‘nationaal debat’ moet het ongenoegen van de burgerbeweging rond de 'gele hesjes' kanaliseren. Burgers kunnen voorstellen formuleren over thema's als belastingen, ecologische transitie, democratie, migratie en organisatie van de staat. Daaruit moeten concrete beslissingen volgen.

Brief

Macron lijstte in een brief aan de Fransen een dertigtal vragen rond verschillende thema's op. "Er zijn geen taboes", zo stelde Macron in de turnhal met honderden burgemeesters uit Normandië.





Vincent Martin, de burgemeester van Grand Bourgtheroulde, heette de Franse president welkom en overhandigde hem een notitieboekje met klachten van zijn inwoners. Aansluitend konden de burgemeesters Macron vragen stellen en hun bezorgdheden kenbaar maken. Voor de turnhal demonstreerden enkele 'gele hesjes'. Er golden scherpe veiligheidsmaatregelen. (lees hieronder verder)

De 'gele hesjes' hebben zich de voorbije weken gekeerd tegen het hervormingsbeleid van Macron, waarbij het vaak tot geweld kwam. De sociale onrust is voorlopig de grootste uitdaging in zijn jonge presidentschap. Volgens de televisiezender BFMTV is 40 procent van de Fransen bereid aan het ‘nationaal debat’ deel te nemen.

