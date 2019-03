Macron zet zware middelen in tijdens volgende gele hesjes-protest AW

20 maart 2019

16u37

Bron: Belga 0 De Franse president Emmanuel Macron heeft soldaten van de antiterreurmissie Sentinelle opgevorderd om de politie zaterdag te versterken, zodat die zich kan concentreren op de ordehandhaving tijdens de protesten van de gele hesjes.

Regeringswoordvoerder Benjamin Griveaux zei na de wekelijkse vergadering van de regering dat de troepen zullen instaan voor de bescherming van overheidsgebouwen en andere "vaste punten". De politie kan zich dan focussen op het bewaken en herstellen van de openbare orde. "We hebben niet langer te maken met demonstraties, maar met relschoppers", citeerde Griveaux de president. "De staat zal alle middelen gebruiken, middelen die zonder voorgaande zijn, om de straten in Parijs en elders te beveiligen", waarschuwde de woordvoerder.



Sentinelle?

De Sentinelle-missie werd opgericht na de aanslagen van januari 2015 in Parijs. Het gaat om de inzet van duizenden soldaten, om gevoelige plaatsen in het land te bewaken.

Vorige zaterdag gingen de protesten van de gele hesjes in Parijs gepaard met erg veel geweld. Er werden 27 winkels geplunderd en 124 beschadigd. Daarom zal er zaterdag mogelijk een demonstratieverbod zijn op sommige plekken.



De Franse premier Edouard Philippe kondigde maandag aan dat er een verbod op betogingen kan komen op plekken waar extremisten aanwezig zijn. Het gaat dan waarschijnlijk over de Champs-Elysées en bepaalde plaatsen in Bordeaux en Toulouse. "De komende dagen zullen daarom doorslaggevend zijn", zei Griveaux daarover.

A Toulouse, à Bordeaux, à Montpellier, à Saint-Etienne, trop de commerçants depuis mi-novembre ont vu leur outil de travail saccagé. Un plan de soutien a été décidé et j’ai demandé à @BrunoLeMaire de le renforcer. Edouard Philippe(@ EPhilippePM) link

Bekijk ook:

Meer over Parijs

Benjamin Griveaux