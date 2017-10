Macron wil Weinstein onderscheiding afnemen ib

Bron: ANP/BuzzE 0 EPA Harvey Weinstein. De Franse president Emmanuel Macron heeft stappen gezet om de wegens seksueel wangedrag in opspraak geraakte Amerikaanse filmproducent Harvey Weinstein zijn Légion d'Honneur af te nemen. ''Omdat zijn daden eer ontberen'', zei Macron vandaag tegen de zender TF1.

Weinstein kreeg de hoge Franse onderscheiding in 2012 van toenmalig president Nicolas Sarkozy. Zaterdag werd de 65-jarige producer, die bekend is van films als Pulp Fiction, Clerks en The Crying Game, per direct door de Oscar-academie geroyeerd.

Geruchten

Geruchten over het gedrag van de machtige filmproducer deden al langer de ronde, maar pas na recente onthullingen in de krant The New York Times en het blad The New Yorker zijn verschillende actrices met hun ervaringen naar buiten getreden. Zij verklaarden door Weinstein seksueel te zijn lastiggevallen, soms aangerand of zelfs verkracht te zijn.

Weinstein liet zijn woordvoerster na de eerste onthullingen verklaren dat hij nooit seks heeft gehad zonder wederzijdse instemming.