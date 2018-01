Macron wil voor jaareinde wet tegen nepnieuws presenteren LB

16u32

Bron: Belga 1 EPA President Emmanuel Macron wil het verspreiden van nepnieuws in verkiezingstijden tegengaan. De Franse regering zal "allicht voor het jaareinde" een wetsontwerp tegen het verspreiden van 'fake news' in verkiezingstijden presenteren. Dat heeft regeringswoordvoerder Benjamin Griveaux toegelicht op nieuwszender BFMTV.

President Emmanuel Macron had gisteren in zijn nieuwjaarstoespraak voor de pers aangekondigd dat hij een wet wil die het verspreiden van 'fake news' in verkiezingstijden aan banden kan leggen. Dat is volgens het staatshoofd nodig om "de liberale democratieën te beschermen".

Versnelde procedure

Zo zou de rechter bij het verspreiden van fake news in campagnetijden via een versnelde procedure de inhoud kunnen laten verwijderen, een account kunnen sluiten of de toegang tot een website kunnen blokkeren. Daarnaast zouden sites duidelijkheid moeten verlenen over hun financiering en gesponsorde content. Regulator CSA zou ook beter moeten kunnen strijden tegen "elke poging tot destabilisering" door televisiezenders die gecontroleerd worden door andere staten.

RT en Sputnik

"Er bestaan media die propagandamedia zijn, en geen journalistieke. Denk maar aan bepaalde media die gecontroleerd worden door buitenlandse regeringen", lichtte Griveaux toe in een allusie op Russia Today en Sputnik. Macron lag vorig jaar tijdens de verkiezingscampagne meermaals overhoop met die Russische openbare media, die hij beschuldigde van het verspreiden van nepnieuws dat enkel tot doel had om zijn kandidatuur te beschadigen.

Volgens Griveaux is er geen sprake van het belemmeren van de vrijheid van meningsuiting, van het muilkorven van de opiniërende pers of de oppositie. "Maar het is wel zo dat we moeten kunnen beschikken over betrouwbare en onderbouwde informatie om een sereen debat te kunnen voeren. Dat lijkt me onontbeerlijk", zo lichtte de zegsman toe.

Kritiek uit oppositie

Frankrijk beschikt al sinds 1881 een wet tegen valse nieuwsberichten, maar die is uiteraard niet meer up-to-date. Griveaux erkende wel dat de regering nog steeds zoekt naar de meest efficiënte manier om het fenomeen aan te pakken. Hoe dan ook, het voorstel stuit al op zware kritiek bij de oppositiepartijen Les Républicains en Front National, die vrezen dat Macron de pers aan banden wil leggen. "Wie zal er bepalen welk nieuws nep is? Rechters? De regering?", zo tweette FN-boegbeeld Marine Le Pen.