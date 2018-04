Macron wil "tot het uiterste" gaan in krachtmeting met Franse spoorbonden

SVM

12 april 2018

16u38

Bron: Belga

4

De Franse president Emmanuel Macron wil "tot het uiterste" gaan in zijn krachtmeting met de stakende spoorbonden. Dat heeft hij vandaag gezegd in een interview op de zender TF1. Hij riep de bonden op om aan de reizigers te denken in plaats van een strijd te voeren op basis van "ongegronde angsten".