Macron wil strijd tegen klimaatopwarming zo snel mogelijk in Franse grondwet inschrijven HLA

14 juli 2020

16u12

Bron: Belga 0 De Franse president Emmanuel Macron wilde "zo snel mogelijk" de strijd tegen de opwarming van de aarde opnemen in de grondwet. Dat heeft hij dinsdag op de Franse nationale feestdag gezegd. "Ik ben er voor (...) Ik denk dat het een grote vooruitgang is", zei het staatshoofd tijdens zijn televisie-interview op 14 juli. Hij voegde eraan toe dat deze opname in de grondwet "zal toelaten ons land te transformeren."

Zonder in te gaan op de details van de toepassing van deze maatregelen, zei Macron dat hij de spoorwegsector "massaal wilde herontwikkelen" en "een omvangrijk energierenovatieprogramma" wilde, in eerste instantie bedoeld voor scholen en verpleeghuizen. De president zei dat de ecologische transitie "vaak (bron van) misverstanden was in ons land", met bijvoorbeeld de crisis van "gele hesjes". Hij zei "ervan overtuigd te zijn dat we binnen 10 jaar een ander land kunnen bouwen".

Macron kondigde ook een veralgemening van bodycamera's voor de politie aan "voor het einde van de presidentiële ambtstermijn van vijf jaar".

Over de strijd tegen corona, zei de president dat Frankrijk "als een van de eerste landen" zal profiteren van een mogelijk vaccin tegen Covid-19, maar het zou "absurd" zijn om op dit vlak een soort "gezondheidsnationalisme" te ontwikkelen, aldus de president. Macron verwees naar de Franse farmagigant Sanofi, die in mei een controverse had veroorzaakt toen directeur Paul Hudson overwoog, nadat Washington er veel geld voor over had, om de Verenigde Staten te begunstigen voor de distributie van een mogelijk vaccin. "Sanofi, met hoofdkantoor in Frankrijk, is een grote Europese groep, maar je hebt Britse, andere Duitse, Amerikaanse of Canadese groepen" die ook aan een vaccin werken, bracht Macron in herinnering. De Franse president had in het voorjaar opgeroepen om van een vaccin voor Covid-19 "een wereldwijd publiek goed" te maken.