Macron wil nieuwe samenwerking over kernwapenstrategie: “EU mag niet toekijken op nieuwe wapenwedloop” YV

07 februari 2020

13u16

Bron: Belga, AP 0 De Franse president Emmanuel Macron heeft er vrijdag op aangedrongen dat de Europeanen “samen een internationale agenda voor wapenbeheersing” moeten voorstellen, nu Rusland en de Verenigde Staten de bestaande nucleaire verdragen in twijfel trekken en een nieuwe wapenwedloop op gang kan komen.

Macron gaf vrijdag zijn langverwachte toespraak over het Franse defensie- en nucleaire beleid. “Frankrijk zal de meest betrokken Europese partners mobiliseren, om de basis te leggen van een gemeenschappelijke internationale strategie die we in alle organisaties waarin Europa actief is kunnen voorstellen”, sprak de president.

Kernwapens blijven van Macron

Na de brexit is Frankrijk het enige EU-land met eigen kernwapens. Macron benadrukte dat Parijs zijn nucleair arsenaal heeft afgebouwd tot minder dan 300 kernkoppen, maar die niet wil delen met anderen. Geïnteresseerde Europese partners kunnen wel deelnemen aan een “strategische dialoog” over de rol van de Franse nucleaire afschrikking, zei hij.

Europa mag niet louter toekijken terwijl er een nieuwe nucleaire wapenwedloop aan de gang is, aldus Macron. “De Europeanen moeten collectief beseffen dat ze zonder een wettelijk kader snel kunnen blootgesteld worden aan de heropleving van een conventionele en zelfs nucleaire wapenwedloop op hun grondgebied.” Hij pleitte opnieuw voor betrokkenheid van Europa bij de onderhandelingen over een toekomstig INF-verdrag over een verbod op middellangeafstandsraketten. Vorig jaar trokken Rusland en de Verenigde Staten zich uit het verdrag.

De Franse president zei wel dat de veiligheid van Europa op lange termijn afhangt van een “sterk bondgenootschap met de Verenigde Staten”. “Maar onze veiligheid hangt ongetwijfeld ook af van een grotere autonome daadkracht van de Europeanen”, klonk het.