Macron wil "kader en regels" voor de islam in Frankrijk SVM

09 juli 2018

21u35

Bron: Belga 0 De Franse president Emmanuel Macron wil een kader en regels voor de islam in Frankrijk vastleggen.

"Die moeten garanderen dat deze godsdienst overal wordt beleden op een manier die conform is met de wetgeving", zei Macron in een toespraak voor beide parlementaire kamers. "De republiek heeft geen reden om problemen te hebben met de islam, niet meer dan met een andere godsdienst. Maar er is een radicale, agressieve strekking die tot doel heeft onze regels en wetten in vraag te stellen."

Frankrijk was de voorbije jaren doel van een reeks islamistische terreuraanslagen en zit al lang met de vraag hoe radicalisering verhinderd kan worden. De strenge scheiding van kerk en staat bemoeilijkt ook de samenwerking met de officiële islaminstellingen. Zo kan de Franse overheid bijvoorbeeld geen theologische opleiding financieren. Ook de vorige socialistische regering had een poging ondernomen om de Franse islamitische instellingen te herpositioneren.

"Iedereen moet beseffen dat in Frankrijk vrijheid van denken, vrijheid van kritiek en gelijkheid tussen vrouwen en mannen onschendbare principes zijn", aldus Macron. "En ik weet dat de overgrote meerderheid van onze islamitische landgenoten dat beseft, deelt en ondersteunt."