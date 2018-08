Macron wil G7 hervormen jv

27 augustus 2018

De Franse president Emmanuel Macron wil de G7 hervormen. De club van rijke industrielanden moet de banden met China, India en Afrika aanhalen en vooral de "verdeeldheid die ons verzwakt" vermijden, zei hij in een verwijzing naar de mislukte top van juni.

De laatste bijeenkomst van de G7-landen in juni in Canada draaide uit op een fiasco. De Amerikaanse president Donald Trump en de Canadese premier Justin Trudeau stonden met getrokken messen tegenover elkaar, nadat die laatste tegenmaatregelen had aangekondigd op de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium. Trump noemde Trudeau na afloop "oneerlijk en zwak" en ondertekende de slotverklaring van de top uiteindelijk niet.

En die onenigheid is zeer tegen de zin van de Franse president Macron, verklaarde hij op een bijeenkomst van Franse diplomaten in Parijs. "Ik zou graag hebben dat we het formaat en de ambitie van de G7 hernieuwen", klonk het. "We mogen het schaduwtheater en de verdeeldheid van vorige keer niet herhalen, dat heeft ons meer verzwakt dan dat het ons vooruit heeft geholpen."

Volgend jaar neemt Frankrijk de fakkel over van Canada als voorzitter van de G7. Daarvan zijn naast de VS ook nog Groot-Brittannië, Duitsland, Italië en Japan lid. Tijdens het Franse voorzitterschap wil Macron inzetten op "een sterkere dialoog met China over klimaat en handel, met India over het digitale en met Afrika over jeugd", klonk het. Tegen eind dit jaar wil hij in samenspraak met de VS een hervorming voorstellen.

De volgende G7-top vindt volgende zomer plats in Biarritz aan de Franse Atlantische kust.