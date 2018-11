Macron wil Franse nazi-collaborateur eren ondanks kritiek TTR

07 november 2018

17u12

Bron: Belga 1 De Franse president Emmanuel Macron heeft vandaag gezegd dat hij het eren van oud-maarschalk Philippe Pétain (1856-1951) rechtmatig vindt. Pétain leidde de Fransen in de Eerste Wereldoorlog naar de overwinning in de slag om Verdun, maar werkte in de Tweede Wereldoorlog samen met de nazi’s en en hielp mee met de deportatie van joden. Hij was toen dictator van Vichy-Frankrijk.

Macron zei tijdens een bezoek aan markante plaatsen uit de Eerste Wereldoorlog in het oosten van het land, dat het gerechtvaardigd is Franse maarschalken te eren ter gelegenheid van het einde van de Eerste Wereldoorlog op 11 november. Hij wil dit troebele hoofdstuk uit de Franse geschiedenis niet verbergen. "Je kon tijdens de Eerste Wereldoorlog een geweldige soldaat zijn en rampzalige beslissingen nemen tijdens de Tweede Wereldoorlog", zei Macron.



Pétain werd tijdens zijn proces voor "nationale onwaardigheid" in juli 1945 gestraft, schreef de voorzitter van de president van de Federatie van Joodse Organisaties in Frankrijk (Crif), Francis Kalifat, vandaag op Twitter.

De Franse oud-maarschalk kreeg de doodstraf voor hulp aan de Duitse bezetter en acties tegen de Franse bevolking, maar die werd door generaal Charles de Gaulle omgezet in levenslang. Hij overleed in 1951 in gevangenschap op het eiland Yeu voor de kust van Bretagne.

La seule chose que je veux retenir de #Petain c’est qu’en 1945 il a été frappé d’indignité nationale ce qui le rend inéligible à un quelconque hommage #11Novembre2018 @EmmanuelMacron Francis Kalifat(@ FrancisKalifat) link