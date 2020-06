Macron wil farmafabrieken terug naar Frankrijk halen YV

16 juni 2020

14u36

Bron: Belga 0 De Franse president Emmanuel Marcron heeft dinsdag maatregelen aangekondigd om de productie van sommige goederen in de gezondheids- en farmasector terug naar zijn land te halen. Daarbij denkt het staatshoofd bijvoorbeeld aan de pijnstiller paracetamol.

Macron kondigde de plannen aan bij een bezoek aan de fabriek van farmareus Sanofi in Marcy-l’Etoile, nabij Lyon. Hij wil een “planningsmechanisme” voor de Franse productie in de gezondheidssector. Bovendien maakt Frankrijk 200 miljoen euro vrij om de bouw van nieuwe fabrieken te financieren.

200 nieuwe banen

Sanofi kondigde zelf tijdens het bezoek aan de vaccinfabriek aan dat het 610 miljoen euro gaat investeren voor onderzoek naar en productie van vaccins. Het geld gaat vooral naar de bouw van een nieuwe vaccinfabriek (490 miljoen euro), eveneens in de regio Lyon in Neuville-sur-Saône. De site zal op termijn 200 nieuwe banen opleveren. De fabriek zal in de toekomst drie tot vier vaccins tegelijk kunnen produceren. De huidige sites kunnen maar één vaccin produceren.

Ook pompt Sanofi 120 miljoen euro in de bouw van een onderzoekscentrum op de site in Marcy-l’Etoile. De site zal onderzoek verrichten naar opkomende ziektes en pandemische risico’s.

Sanofi werkt momenteel aan 2 kandidaatvaccins tegen Covid-19. het bedrijf kreeg vorige maand bakken kritiek toen CEO Paul Hudson aankondigde dat de Amerikanen als eerste het Sanofi-vaccin tegen het nieuwe coronavirus zouden krijgen. De Verenigde Staten krijgen voorrang op het medicijn, omdat het land als eerste het vaccin-onderzoek van Sanofi financierde, luidde het.

