Macron wil de Notre-Dame in vijf jaar weer opbouwen

16 april 2019

21u08

Bron: Belga 0 De Franse president Emmanuel Macron wil de zwaar beschadigde kathedraal Notre-Dame binnen de vijf jaar weer opbouwen. "Het Parijse monument zal dan nog mooier zijn dan voordien", beloofde Macron tijdens een televisietoespraak. "We zullen actie ondernemen. En we zullen succesvol zijn." Gisteravond al had Macron na het ontstaan van de brand de wederopbouw van het gotische bouwwerk aangekondigd.

In zijn toespraak om 20 uur riep Macron de Fransen op zich na deze ramp te verenigen en samen de Notre-Dame opnieuw op te bouwen, zoals altijd is gebeurd als gebouwen sneuvelden bij oorlogen en incidenten. “Wij zijn een volk van bouwers”, aldus Macron. De president zei dat de kathedraal “binnen de vijf jaar” herbouwd zal worden en “nog mooier dan vroeger zal zijn” als het historische gebouw volledig is hersteld. Die periode van vijf jaar lijkt niet helemaal toevallig gekozen: de Olympische Spelen van Parijs worden gehouden in 2024.

De verkondiging van zijn hervormingsmaatregelen in het zog van het ‘Grote Nationaal Debat’ heeft Macron voor onbepaalde duur uitgesteld. Daar is momenteel niet het juiste tijdstip voor, aldus de president. Het staatshoofd had omwille van de brand een tv-toespraak over zijn hervormingsplannen uitgesteld. Hij had een burgerlijk debat in januari in het leven geroepen om uit de crisis met de gele hesjes te geraken en de Fransen tegen medio april concrete maatregelen beloofd.

Ondertussen is de windhaan van de spits van de Notre-Dame gevonden, zei een woordvoerder van het ministerie van Cultuur. Hij bevestigde de informatie van de voorzitter van de voogdij-organisatie (FFB) Jacques Chanut die in een tweet met twee foto's aankondigde dat een restauranthouder de haan in het puin had gevonden.

Incroyable! Un de nos adhérents du @GMHistoriques a retrouvé dans les décombres le coq du haut de la flèche de #NotreDame Son intuition était la bonne! Merci à nos bâtisseurs passionnés du patrimoine pour leur engagement: Le savoir-faire français est là. #ReconstruireNotreDame pic.twitter.com/EG2yyj28Bm Jacques CHANUT(@ chanutj) link