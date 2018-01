Macron waarschuwt VS, Saoedi-Arabië en Israël voor hun oorlogstaal jegens Iran kv

21u05

Bron: Reuters, ANP, Belga 0 EPA De Franse president beklemtoont het belang van behoud van dialoog met Iran. Macron waarschuwt de VS, Israël en Saoedi-Arabië voor hun harde taal, die volgens hem “tot oorlog kan leiden”.

De voorbije dagen hebben zowel de VS als Israël en Saoedi-Arabië hun steun betuigd voor de volksprotesten in Iran. Maar Macron, die zelf zegt dat hij enkel bereid is een bezoek te brengen aan Iran als de rust in het land weerkeert en als Iran de rechten van de burgers respecteert, waarschuwt voor de harde taal.

"De officiële lijn die gevolgd wordt door de VS, Israël en Saoedi-Arabië, die op veel vlakken onze bondgenoten zijn, is er bijna een die ons naar oorlog zal leiden," aldus Macron, die beklemtoont dat hij een evenwicht wil behouden.

De Franse president benadrukt dat de internationale druk op Iran moet opgevoerd worden met behoud van de dialoog met het land. "Er is een regionale aanpak nodig waarmee we bekijken hoe we de Iraanse actie kunnen beteugelen, maar als we alle dialoog verbreken, bestaat het risico op de uitbarsting van een extreem gewelddadig conflict," antwoordde hij aan journalisten na afloop van zijn nieuwjaarsconferentie voor de pers.

Trump: "Corrupt regime"

Eerder op de dag had Trump zijn steun betuigd aan het Iraanse volk dat zijn "corrupte regering" probeert af te zetten. De Amerikaanse president nam het Iraanse regime de voorbije dagen al meermaals onder vuur. "Het Iraanse volk roert zich eindelijk tegen het brutale en corrupte Iraanse regime", klonk het dinsdag op zijn Twitteraccount. "Al het geld dat president Obama domweg aan hen gaf, ging naar terrorisme en verdween in hun 'zakken'. Het volk heeft weinig eten, kent een hoge inflatie en geen mensenrechten. De Verenigde Staten houden het in de gaten."

De Iraanse president Rohani op zijn beurt heeft Macron opgeroepen op te treden tegen een Iraanse verzetsgroep, gevestigd in Parijs. Deze groep zou vanuit Frankrijk geweld in Iran aanmoedigen.

Sinds vorige donderdag vielen bij betogingen tegen het regime in Iran al 21 doden. Honderden mensen werden opgepakt.