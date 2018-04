Macron vreest dat Trump Iran-deal torpedeert IB

26 april 2018

04u21

Bron: Belga 0 De Franse president Emmanuel Macron heeft aan het eind van zijn staatsbezoek aan de Verenigde Staten gezegd dat hij vreest dat de Verenigde Staten het nucleaire akkoord met Iran zullen verscheuren. "Het lijkt er niet op dat Donald Trump in het akkoord blijft", zei het Franse staatshoofd tijdens een persconferentie.

"Ik weet niet wat de Amerikaanse beslissing zal zijn. Maar een rationele analyse van de uitspraken van Trump hierover de afgelopen tijd doet me niet geloven dat hij er alles aan doet om in het akkoord te blijven'', aldus Macron.

Macron riep gisteren in een toespraak tot het Amerikaanse Congres de Amerikanen op om zich niet af te keren van de wereld. Hij wees politici op de beslissende rol die hun land heeft gespeeld bij het "creëren en bewaken van de vrije wereld zoals we die nu kennen".

"Isolationisme en nationalisme als verleidelijke tijdelijke oplossing"

Ook vertelde Macron nog dat het verleidelijk kan zijn om isolationisme en nationalisme te gebruiken als "tijdelijke oplossing voor onze angsten. Maar de deur naar de wereld sluiten zal de evolutie van de wereld niet stoppen", waarschuwde de Franse president, die problemen noemde waarmee de internationale gemeenschap wordt geconfronteerd. Hij verwees onder meer naar kernwapens, sociale ongelijkheid en klimaatverandering.

Trump uitte ook deze week zijn onvrede over het atoomakkoord. Hij noemde het dinsdag "krankzinnig en belachelijk". Macron stelde een opening voor, door het "opbouwen van iets nieuws dat tegemoetkomt aan al onze zorgen".