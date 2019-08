Macron: “Voorwaarden uitgewerkt voor ontmoeting tussen Trump en Rouhani” kv

26 augustus 2019

17u05

Bron: Belga, Reuters 0 De Franse president Emmanuel Macron en de Amerikaanse president Trump zijn het erover eens dat Iran nooit kernwapens in handen mag krijgen. Dat schrijft Macron op Twitter. Daar kondigt hij ook aan dat er voorwaarden werden uitgewerkt voor een ontmoeting tussen Trump en Rouhani “en dus ook voor een akkoord”.

Trump en Macron zijn momenteel beide aanwezig op de G7-top in het Franse Biarritz. Daar landde zaterdagmiddag ook Mohammad Javad Zarif, de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Hij was uitgenodigd voor een gesprek met Macron, die hoopte een doorbraak te forceren in de diplomatieke impasse over het omstreden kernprogramma van Teheran. Enkele uren later vertrok Zarif weer.

Tot een gesprek tussen Trump en Zarif kwam het zaterdag vooralsnog niet, maar de nieuwe voorwaarden zetten de deur dus wel wijd open voor een gesprek tussen Trump en de Iraanse president Hassan Rouhani.



Het Franse staatshoofd blijft voorzichtig, want de zaken zijn “buitengewoon fragiel”, maar volgens hem zou zo’n ontmoeting “in de komende weken” kunnen plaatsvinden. “Twee zaken zijn erg belangrijk voor ons: Iran mag nooit over kernwapens beschikken en deze situatie mag nooit de stabiliteit in de regio in gevaar brengen”, lichtte hij toe tijdens een persconferentie aan het einde van de G7-top.

Avec le Président Trump, nous sommes d'accord pour dire que l'Iran ne doit jamais avoir l'arme nucléaire. Rien n'est fait, mais les conditions d'une rencontre entre le Président Rohani et le Président Trump, et donc d'un accord, sont là. #G7Biarritz Emmanuel Macron(@ EmmanuelMacron) link